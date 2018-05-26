Mugshots, May 26

RECKLAW, TABITHA JEAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BISSANTZ, DAVID CARL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
LEE, WALTHON CHESTER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
EVERSOLE, DAVID JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
YATES, KENDRICK LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SMALL, TERRANCE MARKEY - DRIVING UNDER SUSPENSION
MCMANUS, QUAVENTEZ DAIQWAUN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LOCKHART, QUINTAVIOUS RAVONTE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBINSON, EMMANUEL LEE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
STANLEY, JOHN ROSHANN - VIOLATION CONCEDING PRIVATE DETECTIVES AND PRIVATE SECURITY FIRMS
HOLLIFIELD, MASON LEE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WILLIAMS, JESSE DEVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HACKETT, DARRIN ANTHONY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WATKINS, JON MAURICE - DRIVING UNDER SUSPENSION
ALEXANDER, JASON PETER - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
NEWBY, MARCUS JERMAINE - VIOLATION OF ABC LAW, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TURNER, TAQUANIA DENISE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
COOPER, SHERENA JOSTTE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JOHNSON, JOHN DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
MCCRICKARD, RICK LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WANAMAKER, CHRISTIAN JARRETT - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HUGGINS-BEVIL, SANDRA LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSTON, QUINTON ANTHONY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JACKSON, GARY LEE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
JONES, JASON NATHAN - RESISTING ARREST
ANDERSON, JEFFERY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MERIDA-JUAREZ, MAINOR NOE - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ALLEN, AARON PRENTICE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BARTOLO, JAMES PATRICK - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
COX, DENNIS JACOLBY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BAISLEY, RICHARD CONRAD - ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN), POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
KNIGHT, ASHLEY KAY - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
PRICE, JEFFREY SAMUEL - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
GREEN, KWMANE JUTEI AKEEN - CONTEMPT OF COURT
KEENE, BRANDON CHARLES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COOPER, BRITTANY MICHELLE - DISORDERLY CONDUCT
MOORE, TABITHA RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WARD, QUAYSHON OCTAVIUS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GORE, WESLEY ERIC - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, CHARLES ERNEST - DISORDERLY CONDUCT
MIGUEL-PEREZ, GILVER EVERLIN - NO DRIVERS LICENSE
MILLIGAN, PHILLIP CHANCE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HENRY, DAVID DONELLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SPAIN, ROYAL LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MORROW, DAVID JENNINGS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LOWERY, TRACEY ATKINS - DISORDERLY CONDUCT
NICHOLS, RASHAAN ABDUL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RHODES, JOHN BURTRAM - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
SCOTT, ANTHONY JERMAINE - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STROMBERG, CHRISTOPHER JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BROOKS, SUSAN HELENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JEALIS, RUBBENS NMN - IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GAUSE, LAVERN ANTONIO - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING
DOMINGUEZ-ALVAREZ, PABLO - FAILURE TO SURRENDER DRIVER'S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
MCCOY, TYRONE NMN - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
LIVINGSTON, DENZAIL LAMONT - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HARRISON, STANLEY RATICO - VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION
SNODGRASS, BIRDIE ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CARSWELL, DONALD STEPHEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE