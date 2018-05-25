Mugshots, May 25

WALTERS, HEIDI ANN - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
JEALIS, RUBBENS NMN - IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GAUSE, LAVERN ANTONIO - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING
DOMINGUEZ-ALVAREZ, PABLO - FAILURE TO SURRENDER DRIVER'S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
MCCOY, TYRONE NMN - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
LIVINGSTON, DENZAIL LAMONT - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SNODGRASS, BIRDIE ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARTIN, ZACHARY ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BARNES, THURMAN ODELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, ASHALOI SEDIONE - RECKLESS DRIVING
WILLIAMS, JONAS CHRISTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles
STRICKLAND, VALERY AUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BAUERLINE, CORY J - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KERR, DANIEL LAMAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EASTER, BRANDON ALLEN - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, FUGITIVE
MCWHORTER, TERENA ANN - CONTEMPT OF COURT
SWINTON, SIERRA NOELLA - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
GAUSE, JOE DETRELL - RECKLESS DRIVING, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
CLEMENS, NATHAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FARRAR, BETHANY ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BENEDICT, ANDREW HAMILTON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TODOROV, SRDJAN - RECKLESS DRIVING
JEFF, EDWARD ALLEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SCOTT, ANDREW ANDY - FAILURE TO APPEAR
CASON, JOMEL DEANGELO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BELLAMY, KUTARIE DESHONE - IMPROPER STARTING, NO DRIVERS LICENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
LUCAS-CAPILLA, OSCAR LUCAS - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BARRIER, JESSICA KAYE - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROULHAC, ANTONIO CORNELIUS - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE