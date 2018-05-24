Mugshots, May 24

HONAKER, TODD ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, JASON MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRISWOLD, ROBERT STAN - DAMAGE TO HIGHWAY STRUCTURE, PEDESTRIAN DRUNK, DISORDERLY CONDUCT
COX, BUCKY DALE - TOO FAST FOR CONDITIONS
BRUNO, VINCENT NMN - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
FAREWELL, MAURICE DEANGELO - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BOYER, JACK HOLLINGER - Ordinance / Declaration of Public Nuisance
BINKLEY, RONALD HARDING - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PAYNE, JEFFREY SCOTT - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FIGUEROA, ANGEL LUIS - Ordinance / Shoplifting, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PEARL, ASHLEY JANAY - FUGITIVE
DAVIS, THEODORE ALFRED - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TOMLINSON, SEAN EVAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CYRANOWICZ, MICHAEL JOHN - BURGLARY 1ST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, RESISTING ARREST
POWELL, CHRISTOPHER JAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
WILLIAMS, NICHOLE ELAINE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
ECHOLS, ROY LEE - CARE AND TREATMENT
ARMSTRONG, KERI ANNE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CHAMBERS, AARON RAY - ATTEMPTED MURDER, ARSON-SECOND DEGREE
HAYES, BRENTON DWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RIVERA, AARON DONOVAN - SPEEDING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MYERS, RODNEY NEIL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JACKSON, ANNAH CHRISTINA - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $1,000 OR LESS
WRIGHT, CORDELL EDWARD - FAILURE TO APPEAR
HENDERSON, SHANE GERALD - FAILURE TO APPEAR
MURPHY, DASHON TRAVEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
ROBINSON, JOHN JEFFREY - Ordinance / Sleeping on Beach
HOFFMAN, SHANNON LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GREGORY, CHARLES JACOB - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BLAKE, ROBERT LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NED, DAMIEN DWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WRIGHT, CHRISTINE LEE - OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ARMSTRONG, EDWARD ANGELO THOMAS - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CARPENTER, MICHAEL ERIC - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE
TOWNSEND, ANDREW WESLEY - LITTERING, LITTERING
MILLER, JASON MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BAUERLINE, CORY J - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PEREZ-ORTIZ, ORFILIO EDELFO - NO DRIVERS LICENSE