Mugshots, May 23

LESLEY, LORAINE G - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
LONG, JERRY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DENNISON, CHRISTINE VICTORIA - PEDESTRIAN DRUNK
SINGLETARY, NATHANIEL ANTWAUN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SUPPLY MINORS WITH TOBACCO OR CIGARETTES
THOMPSON, MICHAEL DEAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ZIMMERMAN, DUANE HOWARD - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
JOLLIE, HARTFORD MONROE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GONZALEZ ESPINOSA, GRISELDA ISABEL - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
TRAN, ANDREW KEVIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GATTIS, CARL WAYNE - DISORDERLY CONDUCT
MARCUM, DANUELL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
LEE, CRYSTAL GAIL - FAILURE TO APPEAR
DICAPUA, JEREMIAH ANTHONY - ARSON 3RD DEGREE
MYERS, WARNITA LOUISE - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
MAYS, JAMIE EUGENE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
MARTIN, ROBERT KEITH - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
BALL, JONATHAN LUTHER - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
MCCALL, AVERY MARTAVIS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JUNGLING, AMBER JOY - FINANCIAL IDENTITY FRAUD, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
KINNAMAN, JANE ALLISON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILSON, TONY - DISORDERLY CONDUCT
CURRY, DARELL LEVON - TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRAFFICK IN ICE, CRANK, CRACK 28 G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD/SUB.FEL.), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
LANCE, NEDRIA TAI'SHAYE - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, TRAFFICK IN ICE, CRANK,CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 1ST OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
AIKENS, TAMMY RENEE SAWYER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, PHILLIP LAMONT - VIOLATION OF PROBATION
HOFFMAN, SHANNON LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BINKLEY, RONALD HARDING - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GREGORY, CHARLES JACOB - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CARPENTER, MICHAEL ERIC - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE