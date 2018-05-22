Mugshots, May 22

DURGAN, MEGAN RUTH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
KEITH, DERRICK MAURICE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, RESISTING ARREST
WEST, ALEXANDRIA NICOLE - FAILURE TO APPEAR
COLLINS, GINA ALLISON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BELLAMY, ALLEN - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SLIGH, STERLING SCOTT - DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER VEHICLE LICENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
COCHRAN, VANDERD CYRUS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WARD, TREVOR CHRISTIAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GILES, AKEEM O'BRIEN - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
RICHARDSON, ROBIN WAYNE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
KEENUM, DAVID KEITH - FAILURE TO APPEAR
BROCKINGTON, DENNIS ERICK - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BOUCHETTE, HENRY EDWARD - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
DWIGGINS, AMBER DENISE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
LEWIS, DUSTIN TYLER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TAYLOR, FONTEL - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
CONLEY, WENDY DAINE - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
GARRETT, ANTHONY CLARK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WALKER, JAMES ROLAND - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILLIAMS, SHAWNETTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JACKSON, CHARLES JASON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PARADIS, JENNY LYNN - CARE AND TREATMENT
ALSHAWABKEH, BILAL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
COLLINS, MARQUAI JABRIEL - DISORDERLY CONDUCT, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
DEROSE, RICHARD ARTHUR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WIGGINS, JOHN REID - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, DISORDERLY CONDUCT
SHEPARD, ZACHARY JAMES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, TRAFFICK IN ICE, CRANK,CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 1ST OFF, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MYERS, LORENZO D. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VEREEN, PAUL NMN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PYATT, ELBERT - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, DISORDERLY CONDUCT
LIGARZEWSKI, ROBERT ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOORE, TRAYVON MOORE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
STANLEY, BENNIE M. - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEFEVER, KEITH ALAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SUMPTER, LEON DELMANE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
ASWAD, HAHSHEEM TAFARI - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, MASTON ARTHUR - FAILURE TO REGISTER OR SEX OFFENDER2ND OFFENDER
PEMBERTON, DAVID ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
ACEVEDO, JASON JONATHAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PELLETIER, CHARLENE ANITA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HAM, JEFFERY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HASELDEN, JIMMY RONALD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCLELLAN, DONNIE KEVIN - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS