Mugshots, May 21

MARSH, PERRY LEE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
WEAVER, RODERICK TARON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
TERRY, KERRY LAVON - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
PARKER, TABITHA ANN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
TOLOTTA, DANTE NICKOLAS - Ordinance / Public Possession of Open Containers, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
BENTON, MARIA GRACE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE
GREEN, CURTEUS LANARDO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CASTELLANOS, MIGUEL A. - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LIGHTSEY, KEVIN ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
HUNTER, HUBERT JUNIOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STUBBS, KRISTIAN JARRED - RECKLESS DRIVING, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
DEMARINO, DONALD ALLAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GLENN, PATRICK LEE - Ordinance / Trespass
COX, KEVIN NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
THOMAS, BLAYNE KELLY - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
HORSTMAN, BRENDAN LEE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
FREEMAN, KENDRICK RAY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WILLIAMSON, RUSTY KURT - SHOPLIFTING UNDER $2,000, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
SACALXOT-PEREZ, EDYN VALDEMAR - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
RYAN, CHRISTOPHER JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCGUIRE, DYLAN STEVENS - Ordinance / Public Possession of Open Containers
JOHNSON, CARL LEE - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, FAILURE TO APPEAR
BORRELLI, TYLER RICHARD - FUGITIVE
MCCLARY, MATHEW AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NIKULIN, DIMITRI NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RIGGINS, SABRINA ALEXIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHAMAH, MICHAEL VICTOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCDOWELL, KESTON DENTELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
LITTLE, LLOYDIAN LEE - Ordinance / Breach of the Peace
TYLER, DALLAS ONEAL - DRIVING UNDER SUSPENSION
WOODWARD, AMY LOUISE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STRINGFELLOW, RAMONA CAROL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, DISORDERLY CONDUCT
BROWN, TERRELL HERBERT - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MIXON, MICHAEL CHAD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE