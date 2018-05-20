Mugshots, May 20

OXENDINE, BRANDON ONEIL - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
TODD, TATE G. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, SHAWN NMN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
WILDT, MARK THOMAS - STALKING
MCLAURIN, TERESA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROGERS, SEAN LAYTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROMELL, ALPHONSO NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ELLERBE, JASON ANTONIO - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BASS, LOUIS WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
HUGGINS, PHILLIP RYAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HENDERSON, SHAWN MICHAEL - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
MUNCIE, KRISTIN RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MILLER, JASON MICHAEL - PEDESTRIAN DRUNK
BARKER, CRAIG ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CHANEY, DUSTIN DOUGLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HIATT, MARK KEVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RALSTON, RYAN DOUGLAS - ATTEMPTED MURDER, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
COOK, MICHAEL AARON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
STUBBS, JERAMIE R. - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ROGNLIE, CORRINE ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RAPONI, STEPHANIE GRACE - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
MATTHEWS, RODRIQUIS - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL
BLOCKER, ROGER STEWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, STEVEN MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BRAHAM, HILLARY D. - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
HANDLEY II, WILLIAM COY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, AARON DONALD - RESISTING ARREST, RECKLESS DRIVING
VARY, MICHELLE NICOLE - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Loitering, RESISTING ARREST
MOSER, COREY TYRONE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, TERRI LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
D'AUGUSTINO, MICHAEL JON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART, OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
GREENE, STEVEN EDWARD - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HARDEE, ERIC VINCENT - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NABORS, JEREMY MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PAILTHORPE, RICHARD JOHN - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TARLTON, KELLEIGH LYNNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MACDOWELL, NICOLE ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, AMY ELAINE - DISORDERLY CONDUCT
MCCLISTER, CHARLES DWAYNE - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
PETRONE, NICKOLAS JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOWERY, LONNIE ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEWIS, BARBARA RENEE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
LEPPER, BRITTNEY SHANTEL - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
GARCIA, EDUARDO - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LOCKLEAR, HOPE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WELSH, GREGORY LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JEFFERIS, CHARLES LEROY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TAYLOR, SUSAN NMN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
FORD, DAVEON LATRELL - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT, FORGERY LESS THAN 10,000, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
HANNA, MELISSA DAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
DUNNINGTON, BRIAN ANDREW - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, RECKLESS DRIVING
KING, WILLIAM ALLEN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KORNAS, SEAN CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WOODDELL, KATHERINE CHRISTINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MALSBERGER, TIMOTHY JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GATEWOOD, JAMISON CODY - Ordinance / Public Defecation or Urination
WOLFE, MURVIN JOSEPH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HERRING, ANTHONY CYQUAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, TRAFFICKING MDMA/ECSTASY 1000 + UNITS)METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE), TRAFFICK IN ICE, CRANK,CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 1ST OFF
PAYNE, JEFFREY SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SNYDER, DIANE NMN - DISORDERLY CONDUCT
MASSE, PAMELA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, PROPERTY TAX EVASION
WASSE, JOHN DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DURN, MATTHEW - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
CAULK, CECILE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRISSON, RONALD LAWRENCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
BOWERS, MICHAEL DAVID - PEDESTRIAN DRUNK, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, BEACH ORDINANCE--USE OF BICYCLES
PEACOCK, DANIELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LANE, MICHAEL CURTIS - Ordinance / Trespass
MACON, CARL MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JONES, BARRY HASKELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KLIMA, JAMES ARTHUR - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BETTERTON, TRAVIS WAYNE - RECKLESS DRIVING, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DIMAS BAUTISTA, AURELIANO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ROBLERO, MELQUIADES - RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ROBERTSON, CHRISTOPHER BENTLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUNTER, HUBERT JUNIOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RICHARDS, KIMBERLYN ASHTON - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
LACLAIR, ROBERT CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
THOMPKINS, DAVID WAYNE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS