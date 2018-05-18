Mugshots, May 18

WILKINS, RONALD BRENT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CASEY, WALTER GLEN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PERDUE, TAYLOR RIAN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
JONES, ENRICO DEVON - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
SCOTT, DAKOTA ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
COBB, CEDRIC DENZEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CALLAHAN, MATTHEW JAMES - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
MALTESE, MARGARET - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
LOCKLEAR, JON LENNON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MOSES, ALEXIA KIARA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MCCLUNEY-DOVER, ALEXANDER JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, DISREGARDING STOP SIGN
LEWIS, ASIA ALEXIS - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER, ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
GRIFFIN, XAVIER JAQUAN - MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
ROGERS, JEWEL PEARL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, TINA RENAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KIDD, ERIC ALLEN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
WILLIAMS, MONICA T. - VIOLATION OF PROBATION
LOCKLEAR, TIMUS SHAUNTA - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
GAULT, PATRICK BUCHANON - DRIVING UNDER SUSPENSION
SWAN, RONALD NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILLIAMS, TAMARA DEW - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DEARMAS, ROBERTO FERMIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARSHALL, DEREK BRUCE - Ordinance / Trespass
ROGERS, KIMBERLY MAKAYLA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
CLEMMONS, SUSANNA REBECCA - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BLUE, ROBERT LYNN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
EDWARDS, JONATHAN JACOB - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
MULLINAX, BRITTANY DEANNA - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER, KIDNAPPING
CAMPBELL, RYAN DOUGLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
EDWARDS, DONALD LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WHITE, JASMIN LATRICE - DRIVING UNDER SUSPENSION
BELLAMY, KAENE DIALLO - RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BROOKS, SUSAN HELENE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., LOITERING
ALMOND, CAROLYN CARTER - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRIER, JOSHUA EMANUEL - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
WILLIAMS, DORIAN DERRELL - FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, NO DL IN POSSESSION, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
RUTLEDGE, IAKEEM KERON - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MUNSON, LEAH MARIE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
RAY, JAMES FLETCHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HORNSBY, CYNTHIA SKEENS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CALLAHAN, RICHARD DALE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BECK, KURT MANIGAULT - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BROWN, CHRISTOPHER DOUGLAS - IMPROPER VEHICLE LICENSE, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE
LOCKLEAR, LESTER COREY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BEASLEY, CARMEN NELSON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STYRON, JAMES OSCAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE