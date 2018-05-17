Mugshots, May 17

MINCEY, AJA ALEXIS ANN - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
COOK, MAKAYLA SHAY - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
GREENE, JOHN BENJAMIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REYNOLDS, LAMAR ALLEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WEANT, RICHARD WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WRIGHT, DAQUAN LATREAL - VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
ERNST, DEBORAH LEE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ROWLES, JEREMY MICHEAL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DINGLE, LOVAIR NMN - FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
GRAHAM, JEFFREY ALAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LUNCSFORD, TONYA SUE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CIRELLO, VINCENT MAURICE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MUNOZ-SANTIAGO, GERARDO - DISORDERLY CONDUCT, THEFT OF ELECTRIC CURRENT, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
VIA, HUGH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DODSON, WILLIAM MONTGOMERY - DISORDERLY CONDUCT
KAPP, DONNA KATHERINE - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
VOSS, CODY JUSTIN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PACHECO, SAMUEL DIEGO - VIOLATION OF PROBATION
TYREE, MELISSA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TOOMER, ADONIS LEE - FAILURE TO APPEAR
BUNKER, JUSTIN PAUL - FORGERY LESS THAN 10,000
WALL, CEDRIC - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
TATE, TERESA ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALDANA CASTANEDA, OSWALDO ALEXANDER - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MCBRIDE, WILLIAM GENE - FAILURE TO SURRENDER DRIVER'S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
DONETZ, MICHAEL ARTHUR - COMMUNICATING OBSCENE MESSAGES TO ANOTHER PERSON, NONTELEPHONIC, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
RAMOS, GIOVANNI NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COLGROVE, JOHN CRAIG - MISCELLANEOUS--NOISE ORDINANCE
CLARKE, CHRISTOPHER SHANNON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VELEZ, KRISTEN MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, JIMMY EARL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILLIAMS, GLENN DUANE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Vehicles required to be registered and licensed., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
BAKER, KIMBERLY THI - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
GRAHAM, BLAKE CRAVEN - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
BELLAMY, ELDON LEE - Ordinance / Trespass
MCFEELY, MARTIN CHANNING - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUGHES, TIMOTHY MICHAEL - Ordinance / Fighting
SULLIVAN, ALEXANDER JESSE - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
ACCETTURO, ANTHONY JOSEPH - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
CREECH, NICKY DWAYNE - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
SPAIN, SYLVESTER JEROM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GRAYSON, DAVID - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MALTESE, MARGARET - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
CALLAHAN, MATTHEW JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
LOCKLEAR, TIMUS SHAUNTA - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
GAULT, PATRICK BUCHANON - DRIVING UNDER SUSPENSION
BLUE, ROBERT LYNN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
MCCLUNEY-DOVER, ALEXANDER JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, DISREGARDING STOP SIGN
WHITE, JASMIN LATRICE - DRIVING UNDER SUSPENSION