Mugshots, May 16

VAUGHAN, EDWARD CHARLES - FUGITIVE
CHANDLER, ZACHARY GUILDS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STOWERS, THOMAS GLEN - DISORDERLY CONDUCT
THOMPSON, JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ADAMS, MIKAYLA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PRICE, ALLISON BETH - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), UNLAWFUL TO POSSESS, DISPOSE OR DIST.PRESCRIPTION DRUG W/O PRESCRIPTION
CLARK, CARTER ZECHARIAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
HILLICK, FREDY LEE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
JAGER, STEFANIE - PETIT LARCENY
REYNOLDS, SHAWN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
BROWN, ALBERT CRUSHAW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SETLIFF, JOSHUA CHARLES - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MOSES, LATONYA ASHANTIA - SHOPLIFTING $10,000 OR MORE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
STANLEY, WENDY RENEE GERALD - DRIVING UNDER SUSPENSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
EVANS, ROBIN MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HALL, JASON D - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TR
PETTIPAS, CAITLYN NICOLE - TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, OPERATING UNINSURED VEHICLE
CANADY, REBEKAH JORDAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
WILEY, BILLIE DOROTHY - RECKLESS DRIVING
BECK, AARON MICHAEL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
HAGAN, ADAM DALE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GREEN, KEVIN DUANE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TISDALE, SHAWN QUAY - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
CLYMER, ADAM CHRISTOPHER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HAYWARD-DAVIS, TERRANCE LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CRITES, JAMIE SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
JACKSON, TRAVIS DONNELL - NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
MOBLEY, RODREKUS FLEMON - RESISTING ARREST, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
SMITH, TAMARE DEOTRE GRANT - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
BROWN, JUWAIN MACEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
WARD, MCCULLOUGH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNINSURED VEHICLE, DRIVER'S AND VEHICLE LICENSES REQUIRED, UNLAWFUL ALTERATION OF LICENSE OR FALSEUSE OF ANOTHER'S LICENSE
VINGINO, NICKIE III - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HAYWARD-DAVIS, SHANIQUA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
REED, DIONYSUIS ANTONIO JAROD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
OWENS, CINDY LAKEBA TERRIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
LOVEJOY, LAWRENCE ARTHUR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WARD, MITCHELL PORTER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MCDOWELL, RACHEL ELLENBURG - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PUCKETT, JUSTIN SCOTT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WIEST, BRIDGET MARIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
COLLINS, HASSAN - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
DUGAN, ROBERT JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
VEREEN, JESSEY DALTON - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BUSTYNOWICZ, MATTHEW ROBERT - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
REINSHILD, CHARISSA MICHELLE - DISREGARDING STOP SIGN, NO SC DL, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
EDWARDS, ARLAND ALVEA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
VATH, CAROLINE MARGARET - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SINGLETON, ANTIAWAN DEVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DOZIER, JOE HARRIS - Ordinance / Breach of the Peace