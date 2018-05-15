Mugshots, May 15

AVEVEDO, ISMAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
MULLEN, ANDREW - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
SPECKMAN, PAUL MARTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, TRAVIS KAREEM - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
GARY, THOMAS ADRIAN - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
STOCKMAN, CORTNEY - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, OPEN CONTAINER, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
CLOUD, JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RANDALL, APRIL LEIGH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MARION, GEORGE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WALKER, KESHADA JAANN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
CREEL, CANDICE GRACE - SHOPLIFTING, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
GRAHAM, JONATHON DANUEL - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
JORDAN, DAWN ALIVIA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCDANIEL, BILLY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, AARON DONALD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
TODT, RYAN WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL
MAREE, LISA FAY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
MOORE, DEVIN THOMAS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GASKIN, STEVEN DEVONNE - ESCAPE COMMON LAW), Tampering with the operation of an electronic monitoring device; penalty, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
WEBSTER, CHARLES COLEMAN - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
HEGE, ANDREW JOSE - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
HALL, ANDREW MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AUVIL, HELEN NICHOLE - FAILURE TO APPEAR
WILLIAMS, STAR DAYZIA ONIA - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., NO DRIVERS LICENSE, UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE
ANDERSON, PERRY URIAH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PRATT, PAUL RAY - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ROWELL, JASON MICHAEL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DRAPER, BRIAN LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CHILD ENDANGERMENT
BARNHILL, BRADLEY JAMES - FAILURE TO APPEAR
WORCESTER, COURTNEY RANELLE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BACKUS, STACEY WAYNE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
RUSSELL, JEREMY ADAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GACEK, CHRISTOPHER GORDON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, CRAIG JOHNSTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WHEELER, LUKE PEDRO - PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
CLARK, RICHARDO MARTEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JESSEN, JUNE RACHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ZINI, ROSE LEA - Ordinance / Public Possession of Open Containers