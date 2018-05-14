Mugshots, May 14

HEMINGWAY, JEROME BOYD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BOSWICK, STEPHEN THOMAS - Ordinance / Public Possession of Open Containers
BECK, TERRY ATLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
GREENE, ELIZABETH HENRIETTA - LOITERING, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
ADAMS, DAVID PATRICK - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SOLICITATION
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Trespass
BELLAMY, ELDON LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
TORRANCE, KYLE ERIC - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
WATKINS, SAMMY KEITH - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, FAILURE TO APPEAR
ANDREWS, TYLER BENJAMIN - FAILURE TO APPEAR
VELLEK, JEFFREY COLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANWORANART, ANTHONY AKEPAKORN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CURTISS, NOAH BENJAMIN - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
SWANSON, JOHN DANIEL - DUI, CHILD ENDANGERMENT
BURGOS ROMAN, CRISTIAN GABRIEL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
SEARLS, MICHAEL WAYNE - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
MENDOZA-ORLANDA, DAVID - PEDESTRIAN DRUNK
SWEENEY, CALVIN MELFORD - Ordinance / Fighting, INTERFERENCE WITH FIRE AND POLICE ALARMBOXES, GIVING FALSE ALARMS
VITIELLO, SALVATORE NMN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HALL, TAYLOR CHRISTIAN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, Ordinance / Public Possession of Open Containers
BURROWES, RASHIDI SHOMAR - FUGITIVE
BLANTON, ALICIA ELIZABETH - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
CIOCCA, ANGELA MICHELLE - DISORDERLY CONDUCT
JOHNSON, JEFFREY GRANT - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
HEDRICK, PAUL WILLIAM - DISORDERLY CONDUCT
OSTROSKI, STEPHEN DANIEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
RETLEDGE, JAMIQUIA KEYANA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FRANKLIN, KEVIN RAY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
SCOTT, ROBERT GEORGE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WHITE, QUENTRELL MARKEASE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, GABRIEL IVAN - DUI, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
CLARK, WILLIAM FRANCIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOWERS, CANDICE DAWN - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
KEIGHLEY, DANIEL JOHN - Ordinance / Public Possession of Open Containers
STANISH, GEORGE CHARLES - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
SEEGARS, KEITH TOWNSEND - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
KROWSKA, KENNETH GEORGE - RESISTING ARREST, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BLANTON, JEFFERY BYRON - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
DAVIS, NOEL SMITH - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SWEENEY, OBRIEN MICHAEL - Ordinance / Fighting
GOINS, EDDIE FITZGERALD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
NIENABER, GREGORY MORGAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
MOURNING, JESSICA ABBY - RECKLESS DRIVING
NAVRATIL, MILO - PEDESTRIAN DRUNK
ROGERS, KEVIN JUNIOR - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
COHEN, JAKE HENRY - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WILSON, DEDRICK DARNELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
AXOL, ARTURO A. - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TURNICK, JOHN DAVID - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JOHNSON, DESTINEE DIANDRA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GROOMS, ACIE GIBSON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
GREENE, ERNEST ERVIN - TRESPASSING
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHESTNUT, TORY JAMAL - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
WILLIAMS, DANIEL COREY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FUGITIVE
TOBIAS, JAVON MARQUISE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
MANFORD, MICHAEL ARTHUR - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
OVERCASH, JAMES DEVON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TORRANCE, RYAN CHARLES - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SWEENEY, WILLIAM RUSSELL - Ordinance / Fighting
ROCHA, MARIO ALFONZO - DUI
SNOW, AARON SCOTT - DUI, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SMITH, CLIFTON MANDEL - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
SHORE, LUCAS TYLER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GEATHERS, HERBERT LAVERT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JONES, JOSHUA JAMER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FEASTER, NAJEEM OMAR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA