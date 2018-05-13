Mugshots, May 13

DICKERSON, ROXXANNE GRAINGER - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
EDWARDS, LAUREN RENEE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
ESPINO ESQUIVEL, SANTOS NORBERTO - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT
ARRANTS, MICHAEL ANTHONY - RECKLESS DRIVING
GRIFFITH, BRADLEY KEITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PERSIN, GEORGE ANDREW - SIMPLE ASSAULT NO BATTERY)
SEYMOUR, DANIEL JOSHUA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OWENS, BURNETT JASON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GREEN, CHRISTOPHER RYAN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1STOFFENSE
SELLER, JESSE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
BACHMAN, CHRISTOPHER JACOB - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, NO LICENSE TAG LIGHT
MCGLYNN, JEREMY PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PALKA, CARYLANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EUBANKS, TONY PAUL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
REECE, HENRY CARSON - Ordinance / Trespass, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MIXON, DAVID RAY - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MILLER, LARICKA SHANTE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BARNES, CANDY LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHERMAN, IVAN KARIM - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
CHADMON, NATHAN LEVON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DUDAS, RYAN JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GARCIA, KACI LORINDA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
DOIZER, SHAQUILLE BRANDON - PETIT LARCENY
SUTTON, EMORI DANIELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
BICKLEY, JUSTIN MACKENZIE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOYCE, KAREN ANN YARBROUGH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
JOHNSON, GARY WAYNE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING UNINSURED VEHICLE
KNIGHT, WILLIAM KEITH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
ACHORD, MICHAEL CASEY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FOWLER, STEPHANIE RENEE - Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
NESBITT, NATHANIEL LEON - DRIVING UNDER SUSPENSION
HARRELSON, BETH NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RYAN, CHRISTOPHER JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SWANEPOEL, JURIE WYNAND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, WILLIAM WADE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HAGGERTY, TIMOTHY JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PACHECO, SAMUEL DIEGO - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
WOOD, NICHOLAS JOSEPH - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
RAMOS, JOSE BENITO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
TODD, MELISSA TYLER - DISORDERLY CONDUCT
ABREU, DRAKE JUAN - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
HERION, NATASHA ELLAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NEAL, TYRONE NOVVEAU - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHUFORD, TYLER EWAIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
FURTICK, CORINTHIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILSON, WILLIE LEROY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE
BILTON, JOSHUA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BYRDICK, JAMES HUNTER - ASSAULT AND BATTERY
CASTLE, HOWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRAMLETT, TIMOTHY BARRY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE