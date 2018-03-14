Mugshots, March 14

WILLIAMS, IRA FRANK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
FRANKLIN, STEPHEN HOWARD - Ordinance / Peeping Tom
HERNANDEZ SOLANO, ARTURO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FAULK, RYAN HAZEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROSSI, TYLER ANGELO - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
SAMPAIO, EMANUEL DOSREIS - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
RONEY, KENNETH MATTHEW - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
PHILLIPS, JACINDA ALICE - DISORDERLY CONDUCT
TORCHI, MARC ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION
SMITH, MICHELLE RENEE - FUGITIVE
HYDECK, ROBERT STEVEN - UNINSURED VEHICLE
MITCHELL, SHARLYN DETRENELOUS - VIOLATION OF PROBATION
NESBITT, TORIA NMN - SHOPLIFTING, OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000
GRANT, WALTER JULUIES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
GAUTHIER, LOUIS FRANK - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
NORRIS, DAVID WILSON - VIOLATION SEAT BELT LAW, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BASS, LYNETTE DIANE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ESTES, JESSE LORENE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
CREECH, TONYA RENEE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
EVANS, JOHN SAMUEL - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05)
WASHINGTON, FYQUISE CARTER - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, RESISTING ARREST
GARRISON, ROBERT HAGAN - CONTEMPT OF COURT
QUIGLEY, BRUCE WAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LYNCH, BRIAN NEAL - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, FUGITIVE
WARD, BRADFORD JOSEPH - CONTEMPT OF COURT
FRASIER, JOHN GROVER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
LAWRENCE, MICHAEL ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SANDERS, DARIUS JAQUEZ - DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE
BELLAMY, JEFF LARAY - HISTORICAL STATUTES, PASSING UNLAWFULLY
LOPEZ-RAMIREZ, MIGUEL ANGEL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
PUCKETT, RODGER ALLYN - INTERFERENCE WITH OPERATIONS OF FIRE AUTHORITY
SHELLEY, KENNETH GRAHAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
VAZQUEZ RAMIREZ, EDUARDO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MOORE, SANKIA NASHAE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MYERS, CHARLES WESLEY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CANNON, ISSAC L. - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
RIEBENFELD, MARLEE NATALINA - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
MARSHALL, KATELYN MAGIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MCGOVERN, BRYAN PATRICK - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
HUGHES, NORMAN LEWIS - DRUG PARAPHERNALIA