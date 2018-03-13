Mugshots, March 13

ELLIOTT, ROBERT DAVID - IMPROPER TAILLIGHTS, RECKLESS DRIVING
HARRIS, JOSHUA ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAINES, MARY COLLEEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EATON, RANDALL LEE - NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DUI
TRIPP, VERONICA ANN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DONLEY, RICHARD JEROME - BURGLARY 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
TRAPP, JOHN THURMAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
RICHARDSON, GAFASKIE DANYEL - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, TRAFFICK IN ICE, CRANK,CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 1ST OFF
EAGLE, TYREE MARQUAIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
JONES, JOSEPH CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PANXOL, HERMELINDO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCFARLAND, TROY E. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
MINZER, REBECCA PAIGE - ARTICLES REGULATING USE, POSSESSION OF MACHINE GUNS, SAWN OFF SHOTGUNS, RIFLES, CARRYING WEAPONS ON SCHOOL PROPERTY
BRADY, JAMES RAYMORE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
OWENS, ASHLEY NIKEYA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STULL, CHRISTIAN AUSTIN - CARRYING WEAPONS ON SCHOOL PROPERTY, ARTICLES REGULATING USE, POSSESSION OF MACHINE GUNS, SAWN OFF SHOTGUNS, RIFLES
YARBOROUGH, TRESHAWN STERLING - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
BLAKE, ARCHIE WYLIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
FLOYD, RUFUS, JR - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, Ordinance / Public Possession of Open Containers
MARTIN, LEIGH ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
WALLEN, LOCKE ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STROUD, LISA RENEE JOHNSON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CAUSEY, DESTIN DAKOTA - CARRYING WEAPONS ON SCHOOL PROPERTY, ARTICLES REGULATING USE, POSSESSION OF MACHINE GUNS, SAWN OFF SHOTGUNS, RIFLES
CAMPBELL, WILLIAM ARTHUR - SOLICITATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
ANDERSON, KERON DEMONT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
POTTS, KAILA NICOLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CARNES, OTHEAH MARIE - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE