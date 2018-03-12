Mugshots, March 12

LEE, JANE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
STEVENS, NEIL JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SIMS, SKYLER MICHAEL - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
BERKHEIMER, TYLER DAVID - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GAMBLE, ETHAN DAVIS - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GIBBS, JOSEPH ALEXANDER - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
RUSSELL, DEON ROCHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MARTINEZ, SERGIO MORGADO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
CLARDY, IAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
NICHOLS, SAMANTHA JO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LONG, JEREMY MARK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ORTEGA, BRENDA ANDREA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TAYLOR, JORDAN LEE - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
BULL, TRACY RAYARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SAMUEL, ELIAJAH QUANTIZ LAMONT - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
NORMAN, WILLIAM CRAIG - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COHOON, WYNN JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JARRETT, CANDICE - DRIVING UNDER SUSPENSION
NAPIER, JOSHUA DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EDWARDS, ARTHUR LEE - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN
BARNHILL, HENRY CEALS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHENAY, JOSEPH JAMES - SHOPLIFTING
JACKSON, JEROME NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SPELLACY, DANIEL LEWIS - Ordinance / Public Possession of Open Containers
POSTON, SKYLAR DAYLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
OURZIK, SOPHIA NMN - SPEEDING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMPSON, LISA MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HAVARD, CYNTHIA LOUYA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CASTILLO JARAMILLO, ELIZABETH YIZELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MORRIS, MARIE ANTOINETTE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NEWSOM, PAMELA SUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), PWID HEROIN
MITCHELL, PERRY WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SNEEDEN, FRANK HARMON - DRIVING UNDER SUSPENSION, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
LIVINGSTON, DECKIE'YON DEVONTEY ANDRE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, POSS. COCAINE 3RD OFFENSE (AFTER 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.(AFTER 6/7/05)
OXENDINE, TAYLOR MEGAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA