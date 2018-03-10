Mugshots, March 10

STANLEY, HENRY DELOND - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
MCCOLLOUGH, RONALD DOUGLAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KNIGHT, JAMES ROBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
O'SHEA, MICHELE NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STONEBRAKER, BRANDON B - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FINNERTY, BRIAN JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCLAURIN, DEMETRIUS DURAND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
DURGAN, MEGAN RUTH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROBERTSON, STANLEY SHAW - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TERRY, JAMARIUS MALIK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KEEVER, ELIJAH JORDAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BASS, NICOLE LUSHANDA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TRAPP, JOHN THURMAN - Ordinance / Shoplifting, Ordinance / Shoplifting, Ordinance / Shoplifting, Ordinance / Shoplifting, Ordinance / Shoplifting, Ordinance / Shoplifting, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MAURAS, JOVAN ALEXI - FAILURE TO APPEAR
MENDOZA,, EXEQUIEL LOPEZ - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
ARRUDA, ANDREA JANE - FAILURE TO APPEAR
HERRING, RANDY RAY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GREEN, TRAVIS WESLEY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
CRIBB, THOMAS BRIAN - BURGLARY (VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BONE, WALKER DWAYNE - ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY, BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
FENTERS, RICHARD LEE - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE
HERNANDEZ, DORIAN NMN - VIOLATION OF PROBATION
MCKNIGHT, MILTON GREGORY - LARCENY UNDER $2,000
MARSH, WISDOM LARRY - CONTEMPT OF COURT
TAYLOR, CHARLES ANDREW - CONTEMPT OF COURT
BUTLER, KING SHABAR ALLAH - CONTEMPT OF COURT
LEWIS, ALLEN ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GOWANS, ANTONIO DEQUAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FORSYTHE, JEFFREY ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, LITTERING
LONG, AMANDA BENTON - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 2ND OFFENSE
HARDIN, MADISON BAILEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCUTCHEN, MICHAEL DARNELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GONZALES, AMADEUS JUDE - DISORDERLY CONDUCT
TERRY, BRANDON SCOTT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FINCHER, CARL EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LARGE, PATRICK HARRISON - DISORDERLY CONDUCT
GOODRIDGE, EMMITT RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CASTILLO CASTRO, REFUGIO ALEJANDTRO - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ORKES, NATALYA A - DISORDERLY CONDUCT
CASTILLO, ALEJANDRO - RECKLESS DRIVING, NO DRIVERS LICENSE
MCCRAY, DERRINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, TAYLOR SAVANNAH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
LINARES CASTRO, SANTOS GEOVALY - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, OPERATING VEH. NOT INTENDED TO BE USED AT NIGHT DURING NIGHTTIME WITHOUT LIGHTS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COOK, LEON EUGENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WRIGHT, DAQUAN LATREAL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
MOLINA, CARLOS - NO DRIVERS LICENSE
DAVIS, TOMMIE LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMS, SHERYL E - DRIVING UNDER SUSPENSION
SAMUEL, CLARISSA PRISCILLA - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCGOVERN, BRAYN PATRICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BULLARD, ADAM AARON - LOITERING, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
DIXON, JAYSHAWN JUAN - Ordinance / Loitering, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
BRUNSON, WILLAIM ONEAL - LOITERING, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
OLIVER, EDWARD EARL - PEDESTRIAN DRUNK, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA