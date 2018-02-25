Mugshots, Feb. 25

GERALD, JOSHUA DEAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HARRIS, ROBERT - DISTURBING AT SCHOOLS
WILLIS, LEON LAVERN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
LESTER, VALERIE ANN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GIBBS, TYTIANNA WILLETTA - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
HALWENGE, EDWARD OMWALA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
THOMAS, NATHAN ANSON - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
GERRITY, ALEXANDER JAMES - DUI
THOMAS, TREVOR ASHTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GREENE, JEREMY BREION - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAINER
PARKER, DENNIS JEROME - DRIVING UNDER SUSPENSION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
THOMPSON, KEOANNA SHERRICE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JEDLICA, WILLIAM JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOYNER, DANIEL LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILSON, CANDISE LEIGH - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
TEMPLETON, SABRINA DESTINY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHATMAN, TRAVIS NMN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), PWID HEROIN, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
JOYNER, DAVID LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCKENZIE, GREGORY ALLEN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE
THOMPSON, RUSSELL DEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, OPEN CONTAINER
SULLIVAN, ALEXANDER JESSE - MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, RESISTING ARREST
KNIGHT, JAMES ROBERT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ALLEN, ROY ADIRAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PEREZ-MARTINEZ, FERNANDO DANIEL - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
MCCREA, ADRIAN NMN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GREEN, ALBERT WENLY - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
CAUSEY, CHASE BAILEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, JAMIE ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHOUP, JEFFREY TODD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLLINS, LEAH SUE - SHOPLIFTING
MAHONEY, DONALD JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CASIAS, NINA GABRIELLA - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB (AFTER 6/7/05)
GRANT, JOSEPH SANDRELL - Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
SAXON, STEPHEN JARRELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
MCCLOSKEY, MARK JUDE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HALL, CHRISTOPHER LEWIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOCK, AMBER LEIGH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, ERIC LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
VAUGHT, CAROLINE LUCILLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GAINEY, AMANDA ROBIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MCCOY, BOBBY BRYANT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
THOMAS, LEE CARROLL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MYERS, DONAVON SMANUEL - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
LIVINGSTON, DELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TURBEVILLE, NICHOLAS STAFFORD - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMALL, JAMEL RASHAD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WILLIAMS, COREY MONTE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STEVENSON, TYRONE NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.