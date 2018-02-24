Mugshots, Feb. 24

JENNINGS, NOELLE ELIZABETH - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
LOWRIMORE, CHRISTOPHER LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LOWRIMORE, JOHN THOMAS - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
VANN, MARK ALBERT - POSS. MARIJUANA 28G (1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
MEYER, DENISE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
O'SHEA, JOHN JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GIVENS, KINARD ERVIN - CARRYING OR DISPLAYING FIREARMS IN PUBLIC BUILDINGS OR ADJACENT AREAS, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CHRISWELL, BRANDON LARRY - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
BUSTILLOS, ANGEL - DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
PANDICH, MICHAEL STEPHEN - DRIVING UNDER SUSPENSION
GUADAGNO, DEAN STEPHEN - MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05)
HARRELL, JACOB WESTON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MARTIN, CHAD EVERETT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FALSE INFORMATION TO POLICE, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
KENNEDY, MATTHEW WYCHE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
MCELVEEN, BRANDON CHASE - CONSPIRACY TO VIOL 1 PROVISION OF TITLE50 RELATING TO FISH, GAME, & WATERCRAFT
MCELVEEN, TERRELL DAVID - HUNTING OR FISHING WITH SUSPENDED LICENSE, CONSPIRACY TO VIOL 1 PROVISION OF TITLE50 RELATING TO FISH, GAME, & WATERCRAFT
WIGFALL, WARREN - DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, PWID METHAMPHETAMINE (CRANK) 2ND OFF(AFTER 6/7/05), Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
HYMAN, MARC SAMUEL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR (UNDER16)SECOND DEGREE, UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE
GASQUE, PIERRE CADIAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
DEAL, JONATHAN KEON - RESISTING ARREST, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS)
MARTIN, TYLER JOHN - CONTEMPT OF COURT
BONHAM, JAMES NATHANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LANE JR, KEVIN ULYSSES - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MARSHALL, DEREK BRUCE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COSTLEY, KEVIN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROGERS, JEWEL PEARL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KEMPF, LEHANNA MAE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FINCHER, CARL EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DANGELO, MARK ALLEN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05)
CHANDLER, EUGENE NMN - Ordinance / Loitering
LYNCH, STEPHEN CODY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MARINO, DOMINICK PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
JASIAK, CORY ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JERZIERSKI, MARY VICTORIA - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
AGUILAR ALFARO, ANGEL MIGUEL - RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
PEREZ, TIMOTHY ISAIAH - DISTURBING SCHOOLS
WARTH, TINA MARIE - Ordinance / Trespass
TURBEVILLE, NICHOLAS STAFFORD - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMALL, JAMEL RASHAD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WILLIAMS, COREY MONTE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
THOMAS, NATHAN ANSON - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
STEVENSON, TYRONE NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE