Mugshots, Feb. 19

CHURCHILL, DEBORAH SYKES - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
MARSHALL, WILLIAM LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MALONEY, JAMES JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WARD, JEREMY DEVON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LAWSON, PAUL EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COPLEY-MILLER, AUSTIN EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VEREEN, ANTRON TEMERE - ARSON-SECOND DEGREE
ARANT, JEFFREY CRAIG - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05)
HOLMES, LESLIE RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KEMPF, LEHANNA MAE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRANDENBURG, CASSANDRA NICOLE - RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION, VIOLATION OF PROBATION
STUNTZ, MICHAEL PAUL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BARNES, JAMES PATRICK - POSSESSION OF LSD, FIRST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
WHEELER, KENNETH LEE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
STEPHENSON, BRIAN SCOTT - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
ALSTON, LUCHION DURANT - DISORDERLY CONDUCT
BRYANT, TIMOTHY ELIE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SHIPWASH, ROBERT ALTON - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GELIBERT, JESSICA ARLENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HURLEY, COREY WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARLOWE, DOMINIQUE NICOLE - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COLON, FELIX DAVID - FAILURE TO APPEAR
ROBERSON, GEORGE JASON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROBERTS, JAMES ALLEN - Ordinance / Trespass, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HEMINGWAY, TROY LEVON - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
RIDDLE, JACKSON MCCORMICK - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
PARZYSZEK, LUKASZ PRZEMYSLAW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RICH, JOSHUA GEORGE - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION
LYNCH, CHRISTOPHER DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NINE, CRYSTEL LORRAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JONES, SHERWOOD LAWRENCE - DUI
VEGA, JAMES ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
CALLAN, CYNTHIA DARLENE - ABUSE OF VULNERABLE ADULT, KIDNAPPING
FITZGERALD, PATRICK CHRISTOPHER - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
VAN HOUTEN, JOHN VINCENT - RECKLESS DRIVING