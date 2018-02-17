Mugshots, Feb. 17

HARDEE, CHRISTINA LYNN - CONTEMPT OF COURT
MCCLARY, BRYAN EEDRIC - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MCCOLLOUGH, RICHARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION
JORDAN, DANNY LEWIS - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
GASQUE, SAM - FAILURE TO APPEAR
ESCOBAR, GERSON EVELIO BACA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
MARTIN, KENNETH RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ESTEP, ALBERT FRANCIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HALL, JOHNATHAN DAKOTA - VIOLATION OF PROBATION
MONTGOMERY, JOSEPH, JR. - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY, ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY, ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY
RUSSO, DANIELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LOPEZ, AUGUSTO ROMAN ESTEBAN - NO DRIVERS LICENSE
CROOKS, TIMOTHY JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
IRVING, RONALD CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GADSDEN, TROY DONNELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
REED, RAHEEM TYRONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
FRYE, PRESTON CORY - FORGERY LESS THAN $5,000, FORGERY LESS THAN $5,000
SANTOS AGUILAR, JOSE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
GRAVES, CHURISTIA BROOKS - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
GARRETT, WANDA MATOS - NO DL IN POSSESSION
RAUZI, JOSHUA DAVID - DRIVING UNDER SUSPENSION
CABRAL, ANDREA LEE - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.(AFTER 6/7/05)
BAKER, ANITA BONDURANT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BLYTHER, SHANDELL JAMELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HASH, MARGARET ELIZABETH ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BROMELL, BYRAN TERELL - DISOBEYING A POLICE OFFICER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCLEOD, MARRELL DEVON - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
COLES, CHRISTINA DENISE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WILLIAMS, CLEVELAND TERRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SINGLETON, GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
HARDY, JOANN MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROLLINS, JESSICA RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROBINSON, ANDREW LAMONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BALDWIN, JORDAN ROSS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally