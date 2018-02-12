Mugshots, Feb. 12

CLARK, KELLE AMBER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEAVER, MICHAEL ALAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SPAULDING, ARYN JASON - FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FULWOOD, ANDRE MARTINEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WIDENER, MARK ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
BAEZ, CLEMENTE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCINNIS, MICHAEL ANGELO - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GRANT, DEXTER JAMAL - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, OBSTRUCTING JUSTICE, OPEN CONTAINER, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE (PRIOR TO 6/7/05), POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE (PRIOR 6/7/05)
BUSCH, LAURA LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WASHINGTON, EDWARD LEE - VIOLATION/WILLFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRONIC MONITORING
DAVIS, HAKEEM ANTWAN - PEDESTRIAN DRUNK
RILEY, DILLON MORGAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
JEFFERSON, JAMIE LORENZO - DISORDERLY CONDUCT
CHESTNUT, RASHEED LATRAVIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
VEREEN, PAUL NMN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, LOITERING
TAYLOR, MARK THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SPENCER, BENJAMIN JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COOPER, JOSHUA SHANE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROCCO, CHRISTOPHER ANTHONY - SHOPLIFTING
RAMOS-GARCIA, FELIX PEDRO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
JONES, KEVIN REYNALDO - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
MANNING, LYDON TAYLOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OWENS, TARA MCCONNELL - DISORDERLY CONDUCT
EASTERLING, LAMAR NATHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SIMMONS, ANTWAN DEIGO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
PEEPLES, JOHN ROBERT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STEEN, BENJAMIN DAVID - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
GRIMM, TOMMY CHRISTOPHER - Damaging or tampering with vehicle, Ordinance / Trespass
SMITH, DERRICK - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TOMAS SENLAS, PEDRO NMN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MCGOWAN, ZACHARY TAYLOR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION