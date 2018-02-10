Mugshots, Feb. 10

JERNIGAN, FRANKIE LEE - VIOLATION OF PROBATION
WADZINSKI, JOHN TYLER - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING
VICTORIANO-ENCARNACI, ROGELIO - POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
BECKETT, MELISSA ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BELL, PAUL JARRON - RECKLESS DRIVING
COLLINS, VINCENT LARRY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOATWRIGHT, STEVEN EARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BOYLE, TANYA ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JORDAN-WARD, JOSEPH TODD - FUGITIVE
SINGLETON, TRENT LAVEL - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
JOHNSON, JOHN DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN (SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
COMTOIS, SAMANTHA ELLEN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
SCHUNK, TAYLOR MARIE - DUI
MONTANEZ, IGNACIO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MANN, MELANIE DILLON - OBSTRUCTING JUSTICE
BROWN, BRITTNEY DENISE - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BULLOCK, SHANNON DALE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BOYD, WILLIAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WRIGHT, SUZANNE BLAIR - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
SMALLRIDGE, BRIAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BEASLEY, MICHAEL TODDY - VIOLATION OF PROBATION, RESISTING ARREST, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS)
POLITIS, PANAGIOTIS NMN - FORGERY LESS THAN 10,000
WILLIAMS, DESMON MARICE - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MURDER
ZALEWSKI, MATTHEW RICHARD - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ANDERSON, SHAWN DAVID - RESISTING ARREST, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HARRIS, ZAKI ALHAJI - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BRAHAM, HILLARY D. - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SYNDAB, PRESTON LEVERN - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000
WATTS, NEIL BOWEN - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
RICHARDSON, GARY ROLAND - SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE-COMMIT/ATTEMPT LEWD ACT(VICTIM UNDER 16 AND ACTOR OVER 14 YRS.
GRADY, TIFFANY NICHOLE - IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MILLS, JEREMY MATTHEW - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ZAVALA CUBAS, WALTER JAVIER - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
HODGE, COURTNEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRATE, JAMES EDWARD - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS, LOITERING, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE
COOPER, THADDEUS CONRAD - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05)
YANEY, RICHARD DEWAYNE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
MITCHELL, JASON ROY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HENRY, MICHAEL LEE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BATTS, WESLEY ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION
THOMPSON, ANTHONY JAROD - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
PIERCEY, GREGORY DEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HERNANDEZ, ALFONZO TORRES - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
VASQUEZ ESTEVEZ, WILMERS ISAAC - NO SC DL
BAILEY, KAREN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EDWARDS, CODY BLAKE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMAS, MARK ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
ZANARDO, MICHAEL THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JIMENEZ, ROBERT CARLOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
GARNER, RICKY EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BRYANT, VINCENT EVERETTE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LEBEL, MICHAEL DANIEL - DISORDERLY CONDUCT, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS