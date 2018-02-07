Mugshots, Feb. 7

CHAVIS, WANDA MICHELLE - SHOPLIFTING
COLLINS, KIMBERLY ANNE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
GRAHAM, LUTHER JAMES - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BROOKS, CHRISTIAN STUART - BURGLARY (VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
STROUD, ABRON S - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
MALIZIA, ANTHONY CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
BEASE, GLENDA L. - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, OLIVIA SHANAE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DIAMOND, JACK KING - DRIVING UNDER SUSPENSION
MERCER, ASHLEY HOWELL - Defrauding drug and alcohol screening tests; penalty.
GAMBLE, CANDICE AMBER - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
JOHNSON, SHAWNTAVIUS RAMONE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, KIDNAPPING
GAUSE, CIEARA NICOLE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, CRIM RECEIVE GOODS, SERVICES FRAUD OBTAINED, VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PER, CRIM RECEIVE GOODS, SERVICES FRAUD OBTAINED, VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PER, CRIM RECEIVE GOODS, SERVICES FRAUD OBTAINED, VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PER, CRIM RECEIVE GOODS, SERVICES FRAUD OBTAINED, VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PER
TARLTON, HANNAH MIRANDA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
REESE, TROY DEAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BARFIELD, BOBBY LEE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., USE OF ANOTHER'S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD, Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
WILSON, KEVIN JERMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05)
DAVENPORT, JASON CRAIG - BURGLARY 3RD, BURGLARY 3RD, BURGLARY 3RD, BURGLARY 3RD
INGRAM, LANDON KISLER BLAKE - Vehicles required to be registered and licensed., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
MICHAEL, CHRISTOPHER BRANDON - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., TOO FAST FOR CONDITIONS
LONON, ALEX JAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
OVERY, MICHELLE MASTINE - Ordinance / Breach of the Peace
BOATWRIGHT, RYAN CLARK - MALICIOUS INJURY TO TELEPHONE, TELEGRAPH, OR ELECTRIC UTILITY SYSTEM
ARMSTRONG, TEVIEANE JA QUEZ - ATTEMPTED MURDER
NORMAN, RASHEED OCTAVIUS - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BROWN, DEONDRE ONTONIO - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
SINGLETON, BERNARD - INDECENT EXPOSURE
ROBINSON, JESSICA NICOLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SANDERS, CORETTA NMN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
ROGERSON, BRADFORD D - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CANTEEN, ROBERT JUNIOR - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
HEDGEPATH, ANGEL GIBSON - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05)
DANIELS, FULECIA EBRON - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05), UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SHIREY, JARED ALLEN - CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
EADDY, KEVIN LASHAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCKENITH, KEVIN MAURICE - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, DRIVING UNDER SUSPENSION
NEAL, MICHAEL ANTHONY - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MARTIN, DAVID LEE - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSES,THIRD AND SUBSEQ. OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
TRUDGEN, JOHN DAVID - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DUI
SIMON, DON EARL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
LEWIS, BOBBY KEIWUAN - DISOBEYING A POLICE OFFICER, DISORDERLY CONDUCT, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GIBSON, JAMES LEITH - USE OF FAKE BOMB UNLAWFUL
BOLD, SHAMIRA NANQUIA - PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN (SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
BROWDER-ASHE, LAUREN JAN - FAILURE TO APPEAR
VANDERHORST, QUEVELL DESEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FOLKS, ETHAN JAMES - NO DRIVERS LICENSE
LILLY, BRANDI CRIGGER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BROWN, JAMES ALLEN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
TRENT, CODY WAYNE - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
CRAMER, WILLIAM HENRY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DUPREE, ELONDA TENELL - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
CLIFTON, MARVIN NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ALILLARI, HERMES - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICTIM11 TO 14,2ND OFF(OCCURRED BEFORE 6/1/05