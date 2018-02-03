Mugshots, Feb. 3

BONE, ROY ONEAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BARCLAY, JOHN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KOCHER, WALLACE EUGENE - RECKLESS DRIVING
TODD, KELLY NICOLE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05)
STRICKLAND, MELINDA ROWEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
OWENS, CYNTHIA JOY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SVICHTCHEV, STANISLAV VALERIYVICH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SEIDEL, MATTHEW GREGORY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GOUDE, CHRISTINA POOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOYD, ERNEST LYDELL - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
JOHNSON, NASIR EL-HAJJ - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, VIOLATION OF CITY ORDINANCES
MCKEEVER, ARTHUR NMN - SHOPLIFTING
YATES, GARRETT EDMUND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CARTER, CHRISTOPHER CHARLES - FAILURE TO APPEAR
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - PUBLIC DRUNKENNESS
PRATT, DOUGLAS KAPARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, TEXTING VIOLATION -Unlawful use of a wireless electronic communication device while operating a motor vehicle
CAMPBELL, ISAAC BERNARD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
TISDALE, DAVID LARON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
WARD, ERIC MATTHEW - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
LONG, AMANDA BENTON - FAILURE TO APPEAR, POSSESSION OF HEROIN 2ND OFFENSE
COLES, DAMIAN CLIFTON - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05)
HAMILTON, KEVIN BEAU - POSSESSION OF HEROIN 2ND OFFENSE
URBANCIK, MICHAEL JAMES - CONTEMPT OF COURT
MCDANIEL, BILLY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, Ordinance / Loitering
LANG, MARLOS DEWAYNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ZAUSZNIEWSKI, GUNNAR DANIEL - FORGERY LESS THAN 10,000
CAUSEY, HAYDEN NIGEL - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
THORPE, JUSTIN DAKOTA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, LOITERING
HOLLINGSWORTH, LINDSEY MONROE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GLIDDEN, FRANK NATHAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
EDDY, STEVEN JOSEPH - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
LEE, TEVIN TYRELL - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAINER
NELSON, SAMANTHA KATHLEEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HENRY, JOHN HARRY - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
POOL, BROWNING ELWOOD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FOYE, SHANE MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BLEDSOE, PHILLIP BYRON - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DISREGARDING STOP SIGN, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRIFFIN, CHRISTOPHER RYAN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN