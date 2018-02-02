Mugshots, Feb. 2

WILSON, JOSHUA DONALD - Ordinance / Shoplifting
SEAMON, ROBERT CHRISTOPHER - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
WATKINS, OLEY KIWA - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
VICENTE, MELISSA PATE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBERTS, JOSEPH KENNETH - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PIGG, NICHOLAS JAMES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GORE, JEFFREY CARL - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
ALSTON, AUREILA WILLIDETTE - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HARRELSON, TONY LORENZEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MINCEY, JORDAN AUSTIN - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
DUERK, GREGORY CORBIN - BURGLARY (VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
GORE, STEPHANIE ANN - Ordinance / Shoplifting
MCNEIL, ANTHONY OLAJUAN - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
LUNCSFORD, ANDREA NICOLE - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
HUGHES, MILBURN BAILEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TREON, TIMOTHY TREON - KIDNAPPING, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
CARTER, ALLYSON - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
PIERCE, MICHAEL BRANDON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROBERTS, JAMES ALLEN - DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRIBBS, CASEY NICHOLE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS), TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE, 400G OR MORE (FELONY, 25Y TO 30Y), HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
MCNAIR, CLARK KENTS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOGGS, KENNEDY MARIAH - ARMED ROBBERY, ARMED ROBBERY, ARMED ROBBERY, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
BERKLEY, JOHNATHAN DOMIOANNA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GASKIN, KEVIN WILLIAM - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05)
HENRY, JOEY LEE - HEROIN,MORPH.,ETC, TRAFFICK ILLEGAL DRUG4G OR MORE, BUT LESS THAN 14G -2ND/SUB., Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
MCALISTER, JUSTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CAMPBELL, ISAAC BERNARD - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MCLAUGHLIN, BYRANT MYRON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE, 400G OR MORE (FELONY, 25Y TO 30Y), HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
JORDAN, ERNEST LASHAWN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
DOYLE, WILLIAM THOMAS - DUI
HAYES, JEREMY LAMAR - FUGITIVE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, KIDNAPPING, KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
MENDOZA, ATONYA MAE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
NELLIGAN, PETER DURKE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
LOPOSSER, SCOTTY ANDERSON - STALKING
SMALL, RANDI LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BARCLAY, JOHN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KOCHER, WALLACE EUGENE - RECKLESS DRIVING
BELLAMY, ELDON LEE - ENTRY ON ANOTHER'S LAND FOR VARIOUS PURPOSES W/O PERMISSION - 3RD OR SUB. OFF.