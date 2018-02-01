Mugshots, Feb. 1

CHARBONNEAU, MICHAEL STEPHEN - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
PEREZ PEREZ, CHRISTIAN LUIS - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
ROSPIERSKI, CHRISTOPHER ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CULBREATH, MALIK ANTIONE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
CUMBEE, MARION JAMES - TRESPASSING AFTER NOTICE
JONES, BRIAN ALAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, PWID MARIJUANA, SECOND OFFENSE, DISTRIBUTION/PWID /ECSTASY (15 DOSAGEUNITS, L/T 100 DOSAGE UNITS), DISTRIBUTION/PWID /ECSTASY (15 DOSAGEUNITS, L/T 100 DOSAGE UNITS), DISTRIBUTION/PWID /ECSTASY (15 DOSAGEUNITS, L/T 100 DOSAGE UNITS), MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCH.II (COCAINE)-3RD OR SUB OFF, PWID METHAMPHETAMINE (CRANK) 2ND OFF(AFTER 6/7/05), PWID MARIJUANA, 3RD & SUBSEQ.
HOWELL, LAURA ASHLEY - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCH.II (COCAINE)-3RD OR SUB OFF, PWID HEROIN, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE
DICKERSON, GABRIEL LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JOHNSON, BRIAN DANIEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TERRY, JAMES LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
TODD, TIMOTHY FRANKLIN - REVOCATION OF PROBATION
REGISTER, JOSEPH DENNIS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WILSON, EBONY SYMONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL
BULLOCK, BRANDY SNOW - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSE(PRIOR 6/7/05)
CLARKE, JAMES CHRISTOPHER - UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, IMPROPER LANE CHANGE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
LONG, JESSE GLEN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
ROSS, MATTHEW JULIN - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05)
OTIS, SEAN MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
THOMAS, JA-QUAN LAMAR - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
DUKES, VERNTRELL JERWON - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05), ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
MYERS, BRANDEN ALLEN - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, DISTRIBUTION LSD, FIRST OFFENSE
FULTON, ADRIAN DARNELL - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
JORDAN, VICKI DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ARTIS, JOHN SIDNEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MCMICHAEL, REBECCA GAIL - FAILURE TO APPEAR
ROWAN, MICHELLE RENEE - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
HUNT, ZACHARY LB - FAILURE TO APPEAR
PERRITT, JULIE ANNE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE
SAXBY, JEFFREY STEPHEN - FAILURE TO APPEAR
SELLERS, MICHAEL GLEATON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DEWITT, CHRISTOPHER VICTORY - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
WHITE, CHRISTIAN DANIEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCALL, HEATHER LEE - FAILURE TO APPEAR
HAYWOOD, CHRISTOPHER FLOYD - FAILURE TO APPEAR
FLOYD, BILLY EDWARD - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
CASTILLO, YASIRYS NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WINBURN, SETH JARRED - DUI
DAIL, RICKY FLOYD - Ordinance / Public Possession of Open Containers, UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
VASQUEZ, JOSE DEJESUS - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
KAPALKA, CHRISTOPHER DYLAN - MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB
PHILLIPS, ALAISHA TY DREA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CASSIDY, CHAD MATTHEW - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
MANESS, SPENCER ALEXANDER - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
GIBSON, MAGON DANIELLE - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
JONES, DONOVAN KOBE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, Ordinance / Motor Vehicles on Beach
BELLAMY, WAYMOND LEQUENTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FUSON, GLENDA RUTH - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
JOHNSON, MATTHEW MARK - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, RECKLESS DRIVING
MCPAUL, AMANDA GAIL - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
GREGERSON, TYLER JEFFREY - DUI, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
SCOTT, BRANDON DONTAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CARROLL, AMY JILL ELIZABETH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CALABRO, DEBRA MARIE - FORGERY MORE THAN 10,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE
KNOWLES, SAMANTHA JANE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE