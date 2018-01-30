Mugshots, Jan. 30

WILSON, ERIC EARL - FAILURE TO APPEAR
PRINCE, STACY KEITH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE (PRIOR 6/7/05)
GORE, ANTRA TRUMAINE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FULWOOD, ANTONIO JOHNSON - DISORDERLY CONDUCT, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
JONES, JOSHUA MICHAEL - PEDESTRIAN DRUNK
HOCHMAN, ROBERT MARTIN - FORGERY MORE THAN 10,000, FORGERY MORE THAN 10,000, FORGERY MORE THAN 10,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE
CARDINALE, JANA OLIVIA - VIOLATION OF PROBATION
CANADA, JESSE REED - PEDESTRIAN DRUNK
RAY, NICHOLAS JOHN - PEDESTRIAN DRUNK
BABSON, KELVIN MICHAEL - VIOLATION OF PROBATION
KELLEY, MILISCENT TYANN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
COHENS, CORTEZ JEFFERY - BREACH OF PEACE (AGGRAVATED IN NATURE)
LEWIS, LEONARD BROCKINGTON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BELLAMY, DAIQUAN TYLEEKE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, CONTRABAND, POSSESSION BY PRISONER, FURNISHING/ATTEMPT TO FURNISH PRISONER WITH, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
COHENS, SILAS BENJAMIN - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
PRINGLE, KENDRICK DERRELL - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.(AFTER 6/7/05)
EARLEY, PATRICK CONNLLY THEODORE - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, POSSESSION OF CRACK
EVANS, MIRACLE SHANTRELL CYBIL - BURGLARY 1ST DEGREE, ATTEMPTED MURDER
MARTIN, DAVID BENJAMIN - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
WRIGHT, ANTONIO LEE - FAILURE TO APPEAR
MELVIN, CRYSTAL SHEREASE - FORGERY LESS THAN 10,000
RIDGLEY, CATHLEEN TENACE - FAILURE TO APPEAR
LINCOURT, NICOLE MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STRICKLAND, JEFFERY TYLER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WINNS, JAKENDRICK RACARDO - OBSTRUCTING JUSTICE
GARCIA, JUAN CHARLES - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
MCDONALD, CORNELIUS LAMONT - Ordinance / Trespass
BROWN, SHAKIM BERNARD - FAILURE TO APPEAR
HARMON-LYNDON, ASHLEY MARIE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PEREZ, REDYN SALVADOR MELARA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILSON, DEDRICK DARNELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KENNEDY, JAY LOUIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELLAMY, JERRY TREMAINE - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
STEVENS, MARK ANTHONY - SOLICITATION
RUSS, DANIEL ALFORD - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE
HAMPTON, MATTHEW WADE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DAVIS, BRIAN EMERON - FUGITIVE
NORRIS, ALLISON LANDON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCQUEEN LINNEN, VERNIECECA MYEEA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCLAIN, CHRISTOPHER ANTRON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CORDOVA, ESTEVAN NMN - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
BELLAMY, ELDON LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MURPHY, JEFFREY ALAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
WALTERS, PERRY LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
FAIRCLOTH, HOLLY RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
COOPER, ERIC JOEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
HARDY, JOANNA FAITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ZINKHAN, HEINRICH STONER - RECKLESS DRIVING
WILLIAMS-MAULTSBY, TAMMIE TERRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE