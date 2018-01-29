Mugshots, Jan. 29

BOYETTE, ZACHARY RYAN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COX, LINDA WHITE - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
ROMERO-ORELLANA, STEVE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HAAS, JEFFREY JAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, JAKAREE - Ordinance / Breach of the Peace
JONES, JOSHUA MICHAEL - PEDESTRIAN DRUNK
WOODS, LIMUS MCCURTIS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CRAWFORD, STEVEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLEWIS, STANLEY DRAKE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LEWIS, SHANNON - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GIORDANO, PETER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HENRY, CLIFTON - POSS COCAINE 2ND OFFENSE (AFTER 6/7/05_
MICHAU, KYLE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
CAVOLI, DONALD PAUL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TAYLOR, STEPHEN SCOTT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BENNETT, ARIES DEPAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, NO DL IN POSSESSION, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
COLLINS, JAQUAN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
BAKER, MARIAH PAIGE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DAVIDSON, CALEB DOUGLASS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SPILLANE, CHARLES JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DAUGUSTINO, NICHOLAS ALAN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ESCALANTE-LOPEZ, CARLOS ALBERTO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MCDANIEL, JESSE LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LEMASTERS, NICOLE ANN - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, DRIVING UNDER SUSPENSION
TRAN, LEE VAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
BLAKE, KIRON TASHARD - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
MILES, DIMITRIK TYRELL - DUI
DAVIS, PAMELA E - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CRONOS, KELSEA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DANGELO, MARK ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CARMAN, CORNEALOUS NMN - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BYRD, MICHAEL SHAWN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
EDWARDS, DEREK BLAKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
MCCOY, ANTWON NASIR - Ordinance / Trespass
JACKSON, KURTIS DAN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SPICER, ZACKERY LAVELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
BURRUS, MICHAEL JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MACHADO, JULIO ROBERTO - NO DRIVERS LICENSE
NEWMAN, MARGUERITE JEANETTE WYNNE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Trespass