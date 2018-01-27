Mugshots, Jan. 27

THIBAUT, AUTUMN ROSE - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
DEPALMO, DAREN JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BELL, THURSTON EDWARD - FAILURE TO APPEAR
CUMBEE, MARION JAMES - TRESPASSING
SIRBAUGH, ANDREW JAMES - FAILURE TO APPEAR
JORDAN, ERON - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
SNOW, GREGORY CORNELIUS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CHESTNUT, RAMANDO TIMOKEE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
NUNEZ, EMMANUEL COFRADIA - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
WILSON, EVAN DAMARRA - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
WILLIAMS, RONDI RENE - POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ.
EADDY, BRYANT KEITH - FAILURE TO APPEAR
FOUST, SPENCER LEE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, Ordinance / Shoplifting
SCARBROUGH, RASHAD HIKEEM - TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE
THOMAS, MITCHELL EUGENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEBB, HILTON AL-GAFFAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROUSE, PEACTERIS ANNTHON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GALLOWAY, BRITTANY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SIMPSON, ANDREW JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LINTON, CHRISTOPHER EMANUEL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHAW, JASON NICHOLAS CODY - SHOPLIFTING
GALLOWAY, JONATHAN DANIEL - DISORDERLY CONDUCT
VOAGE, DONOVAN LARS - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000
BELMONTE, JOSHUA IMPERIAL - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
BARTUS, JUSTIN TYLER - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
SOPA, JEREMY TYLER - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
WHALEY, DORA CAROL - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY TOAPPROACHING VEHICLE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
MARTIN, NICHOLAS HUBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GROGAN, MICHAEL RICHARD - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRAY, JAMES LEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FORGERY LESS THAN 10,000
VIGILANTE, JOHN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HERMAN, JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SCHUTZ, EMMA LOUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PINKERTON, DANIEL ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COX, CATLIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE