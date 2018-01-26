Mugshots, Jan. 26

SULLIVAN, ANNIE MADELINE - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, RESISTING ARREST, DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT
BENNETT, BRITTANY YVONNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
HEMINGWAY, DANIEL ANTOINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCCRAY, DESMOND AMAR - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SKELLEY, ROBERT LYNN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SHAD, DAVID ALAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GOMEZ, MELVIN RENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STRICKLAND, JOHNATHAN MICHAEL - POSSESSION OF A STOLEN PISTOL, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFFENSE, PWID MARIJUANA, SECOND OFFENSE
DESHOMMES, DAVID - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05)
WIMES, LINDA DENISE - SHOPLIFTING
LAMBERT, BRYAN CHAPMAN - GRAND LARCENY,OVER $1,000 BUTLESS THAN $5,000
MYERS, NEHEMIAH LEVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BALLAH, SHAMMOHD JAMEIL - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
PIPKIN, RAKEEM - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
NIES, TODD SCOTT - VIOLATION SEAT BELT LAW, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
CALLOWAY, ANTHONY JEROME - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DWIGGINS, AMBER DENISE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
GORE, JERMAINE LACOUNTLAND - Ordinance / Trespass
HOOSTAL, CRYSTAL DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RUNCIE, WILLIAM HAROLD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TYLER, DALLAS ONEAL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LITTLEJOHN, MALIK JORDAN - DRIVING UNDER SUSPENSION
DUNN, JADA ROCHELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BYNION, STEVEN JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LAMBERT, STEPHANIE ELAINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
BERG, JORDAN DENNET - CONTRABAND, FURNISH, OR POSS., COUNTYOR MUNICIPAL PRISONERS PROHIBITED
LEWIS, ANTONIO PEAAIR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LANGLEY, HARRY LEMAR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TUCKER, LAUREN ROCHELLE - FAILURE TO APPEAR
WIGGINS, JENNIFER DAWN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
SEBULSKI, JONATHON ANTHONY - RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
JONES, RICHARD BRYAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
COCKRELL, CHAD - BURGLARY 1ST DEGREE, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
RIDDLE, JOSHUA LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway.
HUGHES, SID ANTHONY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CHAMBERS, CODY RYAN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
THIBAUT, AUTUMN ROSE - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
CULICK, RANDY NEAL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
DEPALMO, DAREN JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE