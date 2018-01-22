Mugshots, Jan. 22

MCGEE, VICTOR LORING - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NEWTON, KAREN BLAKELY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GHAFFARI, JORDAN REZA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
BARTLES, TIMOTHY CASE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
CASTINE, SARAH KATHLEEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WHITE, ANDREW JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MILLER, JERRY WAYNE - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., IMPROPER PASSING, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
RUNYON, KERRI LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILT, MEGAN PATRICIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VANESS, ROBERT JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO DRIVERS LICENSE
ISLEY, JASON SCOTT - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FINANCIAL IDENTITY FRAUD, SHOPLIFTING UNDER $2,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
RUSTOWICZ, LISA ANN - DISORDERLY CONDUCT
MARTIN, STEPHANIE ANNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILLIAMS, MARVIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JONES, JASON HERBERT - DISORDERLY CONDUCT, INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS
REDICK, JAMES EARL - DISORDERLY CONDUCT
JORDAN, TRACIE JO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
GRIGG, MICHEAL CHRISTIAN - Threatening life, person or family of public employee, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
HATHAWAY, JESSI MAKAYLA - Ordinance / Shoplifting
GARVEY, BREANNA ELIZABETH - FAILURE TO APPEAR
SIMMONS, BRIAN EARL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WEARING, TREVOR DESHAUN - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
HOSBAND, BRETT JEWELL - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 2ND OFFENSE
DANGELO, MARK ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST, LOITERING
WHITE, EDDIE DEWAYNE - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOK, BRIAN KEITH - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
THOMPSON, LISA MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DAISY-DOYLE, RACHEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PRATT, DOUGLAS KAPARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROMERO-TREJO, EUSEBIO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JENKINS, MERRELL KYAIRE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
STAGG, CHRISTOPHER WILEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MCDONALD, DAVID MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILSON-MCDONALD, OCTAVIA AMORTIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LONG, MICHAEL JEFFERY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
LAWVER, CONNIE JEAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
BELL, ANDREW IVAN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST