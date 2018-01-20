Mugshots, Jan. 20

REYNOLDS, JESSICA LYNN - FUGITIVE
ADAMS, SUZANNE DUDLEY - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
FUNNYE, EDGAR ALLEN - FALSE INFORMATION TO POLICE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GOSS, ISMENDA - DISORDERLY CONDUCT
BONE, LLOYD A. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GALLOWAY, RICKY TONY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
KIRCHNER, MELANIE BETH - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MCCRAW, ANDREW WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COWLES, VICTOR LAWRENCE - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
HUDSON, ZACHARY REID - RESISTING ARREST, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LYNCH, STEPHEN CODY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
JONES, KELVIN A. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, Ordinance / Shoplifting
DAVIS CRIBB, WESLEY ADAM - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
OVERTON, ROBERT NELSON - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
HARDIN, MATTHEW LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT
WILLIAMS, ANTHONY MARQUISE - VIOLATION OF PROBATION
BRAY, JAMES KELLY - CARE AND TREATMENT
WASHINGTON, JAMES EMANUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SKEEN, JEFFERY WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LAGOIANNIA, EVAGELOS NMN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
POPE, HARRY JASON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VASQUEZ, BARBARO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FRASIER, RUBY RUDENIA - DISORDERLY CONDUCT
VENTURA, SAULO AARON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BAKER, BRIDGET NICOLE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
BARTRAM, RICHARD FRANKLIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LAMONT, ALEXANDER ADELARD - SPOUSAL SEXUAL BATTERY, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HAYES, ROGER DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COX, MARQUITA ADRESE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
ETHRIDGE, TONYA L - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GARCIA--PEREZ, PABLO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CULBREATH, MICHAEL JUSTICE - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILSON, MARKUS JERMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST
SANDFORD, GREGORY S - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, Vehicles required to be registered and licensed.