Mugshots, Jan. 17

MUNCY, BUDDY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME (BURGLARY TOOLS), MALICIOUS INJURY TO REAL OR PERSONAL PROPERTY TO OBTAIN NONFERROUS METALS UNDER $2000
LEDFORD, DANIEL AARON - DRIVING UNDER SUSPENSION
LAWLOR, ALEX BRADLEY - POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME (BURGLARY TOOLS), MALICIOUS INJURY TO REAL OR PERSONAL PROPERTY TO OBTAIN NONFERROUS METALS UNDER $2000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ZURCHER, CHRISTOPHER DAVID - MALICIOUS INJURY TO REAL OR PERSONAL PROPERTY TO OBTAIN NONFERROUS METALS UNDER $2000, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME (BURGLARY TOOLS), PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ADAMS, JUSTIN MICHAEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, KEVIN LEN - LARCENY UNDER $2,000
BRICE, WILLIAM EDWARD - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
PICCUITO, PAUL MATTHEW - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
MESIMER, BRYAN KEITH - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
BEDDAR, SAID - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
TRAN, HUY DANG - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
SINGLETON, KEVIN DWAYNE - PETIT LARCENY
JOHNSON, DALE WAYNE - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BARBER, DEANA MARIE - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILSON, FRANKIE ONEIL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
ANGEL, LEOBARDO CONTRERAS - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
WADE, TIMOTHY LEONARD - CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
STRITCH, THOMAS JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COX, ROBERT LUTHER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
VEREEN-PRICE, DEANGELO - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAILURE TO STOP WHEN MEETING OR PASSINGSTOPPED SCHOOL BUS 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE
ONEIL, SHEILA WALBERG - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PIECHOWIAK, JOHN NMN - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BELLAMY, CEDRIC WILLIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VOAGE, DONOVAN LARS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEBB, HALVER EUGENE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally