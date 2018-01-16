Mugshots, Jan. 16

TAYLOR, LANCE CHRISTOPHER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BALLARD, HARRY JAMES - FAILURE TO APPEAR
SWEATT, IVAN ALEX - ATTEMPTED MURDER
BRIDESON, JAMES ALBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KALTER, JOSEPH L. - DUI, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
CONNER, STEVE LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GORE, JERMAINE LACOUNTLAND - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ELLIOTT, GORDON MICHAEL - DUI
ANDERSON, RASHADA MONIQUE - MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
REDGE, MARGARET LYNN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
PLOUFFE, BRIAN ARTHUR - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BOMANI, OKERA - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
EDWARDS, DEREK BLAKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ELLERBEE, JAMES LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TUCKER, JASON ALAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
HAYWOOD, BUSTER JOE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
PIPKIN, TAYLOR RENAE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GRATE, LOUIE NMN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
SCHAEFFER, TYLER HAWKSHAW - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BRYANT, MARSHA DARLENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KUVAJA, KEEGAN WILLIAM - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, FILING A FALSE POLICE REPORT -MISDEMEANOR VIOLATION
MCCRICKARD, RICK LEE - PEDESTRIAN DRUNK
TALBERT, BRYAN ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WADSWORTH, SHAUN JASON - DRIVING UNDER SUSPENSION, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HERRIOTT, MARK ANTONIO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, LITTERING, DEPOSITING LITTER IN AREA NOT INTENDED FOR PUBLIC DEPOSIT - 1ST OFF, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
COOLEY, COLIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PRATT, JESSICA DANIELLE - RECKLESS DRIVING
HUNTER, DEVANE LEE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, Ordinance / Lighting
BULLARD, BILLY RAY - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ZURCHER, CHRISTOPHER DAVID - OBTAINING NONFERROUS METALS UNLAWFULLY