Mugshots, Jan. 15

GEARY, TRACEY LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MULLINAX, WHITNEY DAYLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAINER
PRESSLEY, DELANCE RAUSHIN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
PILKINGTON, JESSICA LYNN - DISORDERLY CONDUCT
HAMILTON, REGINALD RECARDO - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
NELSON, SEAQUORIOUS SHAKIL - CARRY CONCEALED WEAPON, E.G. DIRK, METALMETAL KNUCKLES, ETC. (SEE 44 IF PISTOL), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MELCHOR MUNOZ, WHITNEY RENEE NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOLDEN, JACOB VANCE - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANCHEZ-RIVERA, CARLOS EDUARDO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JARQUIN, RAMON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
SHARPE, JOHN ARTHUR - DISORDERLY CONDUCT
ABELL, JOSEPH CHARLES - ATTEMPTED MURDER
EDGE, GILBERT LEFINED - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER'S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LOPEZ, HECTOR ROLANDO - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
HARRIS, ZAKI ALHAJI - NO DL IN POSSESSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
PEREZ-VELASQUEZ, MARVIN ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CHANDLER, CELESTE LAFALLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RAMOS-DEJESUS, ARMANDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DERER, SIMON DAVID - FAILURE TO APPEAR, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
PFEIFFER, DANIEL REEVES - OBSTRUCTING JUSTICE
HASELDEN, TROY LEMAR - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE
IRVIN, KRYSTAL DENISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MATTHEWS, RODRIQUIS - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
LAWRENCE, TAVEON LAQUEL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
HARRIS, KELSEY MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
STACK, PURVIS JASON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BROWN, BETHANY DANIELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRYANT, TERESA LAUGHTER - SHOPLIFTING
BREADMORE, MATTHEW JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
SWINTON, JAMES LOUIS - DRIVING UNDER SUSPENSION
POSTON, GLENN JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
ALSTON, JERMAINE NMN - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
DEA, ALEXANDRIA LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
CALVANO, DOMINIC MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GAMBLE, JANENA JAMETTA - DRIVING UNDER SUSPENSION, DRUG PARAPHERNALIA, FALSE INFORMATION TO POLICE, UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO DIM LIGHTS
VAUSE, CHRISTOPHER JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
TOMLIN, JESSICA RENEE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
SETLIFF, RONALD RAY - TRESPASSING