Mugshots, Jan. 12

MARTIN, JONATHAN THOMAS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
REGISTER, JOSEPH DENNIS - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
CUTTINO, NED - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
RICHARDSON, PRESTON MICHAEL - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
KLEIN, ROBERT NOLAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FORD, JUNIOR MONTREL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
FONVILLE, LEONARD MARQUISE NAQUAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EDWARDS, BOBBY PAUL - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
FIORE, ANTHONY MICHAEL - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE
HOYT, DYLAN JAMES - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
HOLMES, KERRI LETITIA - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE
GAUSE, ABEL DEWAYNE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
WOOD, MARY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AYALA, CARLOS ANTONIO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
CROWLEY, GLADIS ELLIOTT - SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HOLMES, ENDIAH ALLEDRA - FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD)
GILES, ALFONZO LAMONT - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED MURDER, CONSPIRACY TO COMMIT KIDNAPPING
BRYANT, TIMOTHY ELIE - SOLICITATION
YARBROUGH, LAURA LYNNE - POSS. COCAINE 3RD OFFENSE (AFTER 6/7/05)
ASHLEY, PAULA JADE - POSSESSION OF ECSTACY (METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
WATKINS, DALE C. - POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
CANNON, CHANCELOR JARED - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GOSS, URIAH LEROY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
BALL, RICHARD THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
MCCULTY, SCOTT ALLEN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
RATLEY, JOSHUA AMOS - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BABSON, JONATHAN R. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
ROSS, MORRIS JAMES - VIOLATION OF PROBATION
BROWN, DONELL JOSHUA - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
CUMBEE, MARION JAMES - TRESPASSING AFTER NOTICE
COREY, SABREENIA ASHLEY - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
SHIRLEY, JUSTIN TYLER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SUTTON, CARLTON DARIUS - RESISTING ARREST
WILLIAMS, KENNETH EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BOWEN, DAKOTA DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
REED, BRAYA NEASHA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
HERNANDEZ-DE LA CRUZ, OSCAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
YBARRA, GREGORY - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MULLINS, JACQUELINE MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION