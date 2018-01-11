Mugshots, Jan. 11

PICKETT, SHERRY KINNEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRIFFIN, DANA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
JOHNSON, LAVORN HAKEEM - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE
WHITE, BRITTANY PAIGE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FOWLER, HUNTER BENJAMIN - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
KING, CHRISTIE GAIL - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
BARNETT, MARK STEVEN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HOLMES, BRANDON LEE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
HOLMES, RANSAN ALAN - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
LAVELLE, KYLE ROBERT - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
SMITH, SANTAWN DEKAR - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
TILTON, COREY RICHARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BANE, JOEY RANDALL - VIOLATION OF PROBATION
MUMFORD, DUSTIN LANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HUBLAR, ELIJAH DYLAN - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
HAYES, NICHOLAS WAIR - SHOPLIFTING, Ordinance / Loitering
KUQO, ARBRI DAVE - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE
MUNOZ-SANTIAGO, GERARDO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROOKS, CHRISTIAN STUART - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE
WILLIAMS, TASHAWN DAHEEM - FAILURE TO APPEAR
BURROUGHS, SYLVESTER BETHEA - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MARSH, VESTER LEE - OPEN CONTAINER, DISORDERLY CONDUCT
QUINONES, ANISSIA ANAHI - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
GOLSTON, PARIS QUINTERRIS - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE (PRIOR TO 6/7/05), MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE, MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSE(PRIOR 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
RAY, RICHARD ALLEN - ATTEMPTED ARMED ROBBERY, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, CONSPIRACY TO COMMIT KIDNAPPING
CARPENTER, TIMOTHY NEIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CORNELL, WESLEY THOMAS - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
STEANS, QUINTRICO DASHAN - FAILURE TO APPEAR
NUNEZ REYNOSO, CLEMENTE - NO DRIVERS LICENSE
MARSHALL, JORDAN LEWIS - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KAMINSKI, JAMES CHRISTOPHER - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
KLEIN, ROBERT NOLAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION