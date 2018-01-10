Mugshots, Jan. 10

TUCKER, JOHNNY LUKE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
DORSEY, ANGELA RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KATZ, MARC LAURENCE - RECKLESS DRIVING, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
GORE, CHADWICK JEREMIAH - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GRANT, JAWANA RAYNAY - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
SANCHEZ, HERMAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BANE, JOEY RANDALL - FORGERY LESS THAN 10,000
MCCRAY, ANA OLICIA - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
MCCRAY, ANASTASIA OLIVIA - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
SHEPPARD, KRISTEN LEE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
KINKOPH, JESSICA ELIZABETH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DIAZ FIGUEROA, EMERSON ALEXANDER - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
DAVIS, DWAYNE HASAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, FALSE INFORMATION TO POLICE
FABRIZIO, RAELYNN NMN - LARCENY UNDER $2,000
CAMERON, WILLIAM CRAIG - DRIVING UNDER SUSPENSION
ALBA, JOHN THOMAS - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
SHELLY, MOLLIE LOUISE - PETIT LARCENY
CANADY, SCHLANDRIA DENISE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BELLAMY, KEITH DEION - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GORE, TIMOTHY WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, DEMERIAL VINCENTE - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
LAMBERT, HEATHER MICHELE - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SANCHEZ, JUAN ANTONIO - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BUSINESS LICENSE VIOLATION, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE, Unlawful acts, It is unlawful for a person to perform or offer to perform tattooing upon a person under the age of eighteen years
JENKINS, MYRON LAVAL - TRESPASSING AFTER NOTICE
STANLEY, KELONTE MARQUESE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
WILLIAMS, REESA NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
THOMPSON, ALYSSA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEWIS, QUINTON - PETIT LARCENY
COLEMAN, JAMES STEWART - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FULMORE, KOZALAS DEVANTE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HUNTER, CLAYTON DION - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WIDENER, MARK ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VARCADIPANE, MORGAN MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE