Mugshots, Jan. 9

YBARRA, GREGORY - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING UNDER $2,000
KINLAW, EZEKIEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HOWARD, DELANO - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
MALDONADO, ANDREA JEAN - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING, SHOPLIFTING
GIBBONE, CHARLES ANDREW DAVEPORT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HODGE, JEROME - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING
QUEIROZ-MENDES, DANIEL AUGUSTO - IMPROPER STARTING, NO DRIVERS LICENSE
LAGOIANNIA, EVAGELOS NMN - TRESPASSING, VIOLATION OF CITY ORDINANCES
TINDALL, CHRISTOPHER LEE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
ODUM, DOUGLAS ERVIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WEAVER, SHAQUILLE RASHEED - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
SMITH, GEORGE WILLIAM - ARMED ROBBERY, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
ABBOTT, RUSSELL DARNELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SIMOTICS, CARRIE AUTUMN - FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, DUI
HUNTZICKER, STEFAN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BURKE, KENNETH JOSEPH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SANDERS, KEWAHNA LASHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
BUSTILLOS, ANGEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ESPARZA, OSCAR NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WARD, COURTNEY NICOLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
ZIMMERMAN, MICHAEL CHASE - FAILURE TO APPEAR
FOWLER, JON BUCK - Ordinance / Trespass, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
WILSON, RAYMOND JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LAFAZIA, ALEXANDRA IZZO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GALLOWAY, KEVIN AUSTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WINTERS, TARA LYNN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
COLEMAN, BIANCA SHANELLE - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05)
CORLEY, RICCARDO LAMMURIUS - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
BACKUS, ASMIE NICHOLE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
CUTTINO, DAQUAWN CODERRI - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
GARNER, CLARENCE LLOYD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID