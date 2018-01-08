Mugshots, Jan. 8

AUSTIN, KINSLEY TAYLOR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TUTTLE COOK, JOHN DAVID - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, FALSE STATEMENTS, INFORMATION, OR EVIDENCE ON WEAPONS LICENSE APPLICATION
SHOUP, MICHAEL ELLIOTT - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
GIBSON, DYLAN WILLIAM - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
FRANKLIN, KEVIN RAY - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING
STANLEY, HENRY DELOND - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
YOUNG, TERRANCE CONDON - BURGLARY 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
STEVENSON, ERIC LEE - RECKLESS DRIVING
ESQUIVEL, SANTOS - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MELVIN, SAMANTHA ALIENA - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ALONSO, JOSE RODRIGUEZ - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, IMPERSONATING EMERGENCY MEDICALSERVICES ATTENDANT
ALLEN, CHRISTOPHER ISAAC - DUI
MATTOX, MARCUS LEE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
KNISKA, JACOB EDWARD - RESISTING ARREST
BESSANT, QUINEZ JAQUAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MCCREIGHT, MICHAEL RAY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BOWLING, RAQUEL LOUISE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANDERS, KEWAHNA LASHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
ABBOTT, RUSSELL DARNELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RICE, ROBIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COX, DEBRA W - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DEMPSEY, BRIAN PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
MOORE, DVON ISAIAH - RECKLESS DRIVING, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
TETREAULT, GREGORY ALEXANDER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, NASIR EL-HAJJ - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
TREADWAY, JESSICA KARL - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
MAPLE, LARRY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DARDEN, FRANCES ANN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION