Mugshots, Jan. 6

TEETS, SERENDA NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TAUNT, JAY CURIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
EDWARDS, BILLY R. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
DANIELS, JAMES HENRY - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GUNTHER, ELIJAH CHANCE - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
SLAVISH, MICHAEL BROWNLEY - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
WILSON, CHADD GERMON - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE (PRIOR TO 6/1/05), MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE (PRIOR TO 6/1/05), MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE (PRIOR TO 6/1/05), MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE (PRIOR TO 6/1/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB, MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE (PRIOR TO 6/1/05)
TISDALE, GREGORY CARLTON - ASSAULT WITH INTENT TO COMMIT CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
MCFADDEN, VERNON - CONCEALED WEAPONS
CARMICHAEL, GORDON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCCLELLAN, DONNIE KEVIN - SIMPLE ASSAULT, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
PETRONE, NICKOLAS JOHN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE HIGH ANDAGGRAVATED NATURE (DOI AFTER 1/1/04
CARTER, JOHN WESLEY - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
GEATHERS, DORESE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TODD, CHRISTOPHER DAVID - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MADSEN, TIMOTHY MARK - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
HOLLEY, GLENN GARRICK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BURGESS, TOREY KEITH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HARDWICK, ASHLEY NICHOLE - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
COOPER, AMBER LYNN - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GRAHAM, XAVIER MYKEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
HARRIS, TIMOTHY WAYNE - PROPERTY CRIME, THIRD ANDSUBSEQUENT OFFENSE
NICHOLS, KEVIN JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
DILLARD, GORDON ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
STRAHL, DAVID CLARK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
SUBBOTIN, ELISE MARIE - POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
CARR, TINA MARIE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
BRYANT, TIMOTHY ELIE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
GRATE, JAMES EDWARD - Ordinance / Trespass, LOITERING, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Ordinance / Public Possession of Open Containers
FORD, DALE LACURTIS - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, IF SENTENCED FOR MURDER, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, BURGLARY 1ST DEGREE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, BURGLARY 1ST DEGREE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, IF SENTENCED FOR MURDER, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, BURGLARY 1ST DEGREE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, IF SENTENCED FOR MURDER, BURGLARY 1ST DEGREE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
MILLIGAN, PHILLIP CHANCE - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
BLISS, JOSHUA MASON - BURGLARY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
POCHTER, JEFFREY ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SERVANT, EMIL JOHN - OPEN CONTAINER
PADILLA, JESUS ROMERO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CONYERS, MICHAEL LEEMON - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL
VASILIADES, JESSICA ANN-MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
NABORS, JEREMY MICHAEL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DISREGARDING STOP SIGN, DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE