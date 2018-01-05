Mugshot, Jan. 5

COKER, APRIL MARIE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD(E.G. STOREOWNER)
SHARP, JAMES ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUGHES, TERRY MELVIN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
TODD, DAVID WAYNE - Ordinance / Trespass, BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
BARBOSA, EUDES LAZIO - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
PERREAULT, CHERIE REVE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
EDWARDS, BILLY R. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DANIELS, JAMES HENRY - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, CONTEMPT OF COURT
WHITE, JAMIE SEAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
JORDAN, KENDRA DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCLELLAN, DONNIE KEVIN - SIMPLE ASSAULT
MARTIN, DAVID EUGENE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT
MARQUARDT, KASSANDRA LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE