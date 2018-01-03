Mugshots, Jan. 3

REID, MARILYNN TRENT - UNLAWFUL POSS/OPERATION OF SLOT, VIDEO,VENDING MACHIN OR GAMBLING DEVICE
BOSWELL, ANTHONY ROGER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
IGLECIAS-FLORES, ARMANDO - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
BELLAMY, ALLIZE DEANTRAY - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
MCKNIGHT, MICHAEL THOMAS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BARNES, CHRISTOPHER LAMONT - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
ROMERO, VICTOR ANDREW - LARCENY UNDER $2,000, ESCAPE OR ATTEMPTED ESCAPE FROM PRISON,RECAPTURED IN STATE, FUGITIVE
STANLEY, TAVON MALIK - Ordinance / Shoplifting
BETHEA, MALIK DEMARIO - KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
COLEMAN, ASHLEY LYNN - FAILURE TO APPEAR
GRATE, LOUIE NMN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
VITIELLO, SALVATORE NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
CORIO, JOHN ANTHONY - Ordinance / Gambling - Prohibited Generally
GONZALEZ, ANDRE - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
JOHNSON, WENDY DAWN - Ordinance / Gambling - Prohibited Generally
FREI, JODY ROBERT - Ordinance / Gambling - Prohibited Generally
BELL, GREGORY BRIAN - Ordinance / Gambling - Prohibited Generally
KHOURY, RICHARD BASHAR - UNLAWFUL POSS/OPERATION OF SLOT, VIDEO,VENDING MACHIN OR GAMBLING DEVICE
CUBAS, EDWIN FERNANDO - UNLAWFUL POSS/OPERATION OF SLOT, VIDEO,VENDING MACHIN OR GAMBLING DEVICE
WOLFE, JAMES MICHEAL - Ordinance / Gambling - Prohibited Generally
MARTIN, THOMAS - Ordinance / Gambling - Prohibited Generally
HERRING, JOHNATHAN RHYAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHARP, MICHAEL PATRICK - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAILURE TO APPEAR
TEAGUE, STEVEN BLAKE - Ordinance / Gambling - Prohibited Generally
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT
BOGEDAIN, PATRICK HENRY - Ordinance / Gambling - Prohibited Generally
LESLEY, PALMER D. - OPEN CONTAINER
KIDD, ERIC ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HALL, JON STEPHEN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, KIDNAPPING, FORGERY, VALUE LESS THAN $1,000
BANZHAF, ALICIA SUZANNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DRAUGHN, THEODORA FRANCES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE
KENNEDY, WILLIAM DOUGLAS - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
FITZPATRICK, JAMES ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE