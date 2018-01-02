Mugshots, Jan. 2

TILTON, JADE PATRICK - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
DAVIS, TRAVIS LYNN - BURGLARY 1ST DEGREE
FOUGHT, BAILEY - MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE
LUMMUS, TRACY HUNT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HALDORF, LUKE ANTHONY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
THOMPSON, MELISSA DANIELLE - SIMPLE ASSAULT
GOMES DOS SANTOS, DIOGENES - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HAMBRICK, BRANDON PERRY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MILEY, MARCUS BALDWIN - IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
BROWN, MATTHEW GARRETT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
WASHINGTON, DEBRA PIERCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GORE, SHERIKA AIREAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, PRENTICE ORLANDA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MONTALVO DEL MURO, SANTOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DISARNO, JOSEPH MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NUNEZ, JACKRINA - DISORDERLY CONDUCT
DAUGHERTY, TODD OWEN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
SPIVEY, ELIJAH SHAHEED - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
LOREDO- MARTINEZ, DANIEL ALEJANDRO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VITIELLO, GIANI GRACE - BURGLARY 1ST DEGREE
COLLETT, MATHEW - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
CASTRILLION, JASON JAMIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BURNS, JUSTIN THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LOGEMANN, MARY KATHERINE - BURGLARY 1ST DEGREE
CLARKE, COREY RYAN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
SIMON, REGINALD JAWAUN - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
DEAS, KIZZY VANESSA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VEREEN, ADRIAN GEROD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
STRICKLAND, JESSICA LYNN - POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05)
BAXLEY, MELANIE MARIE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
DELA CRUZ, ERVIN MEJIA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, FAILURE TO APPEAR
LILLY, COREY AUSTIN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
TURNER, DALE KENT - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
COOKE, LAWRENCE EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HONAKER, TODD ANTHONY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
IRIARTE, JOEY JOSEPH DADIUS - DISORDERLY CONDUCT
AVEVEDO, ISMAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
OPALKA, JOSEPH SAMUEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIS, REGINALD LAVAR - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, PWID ECSTASY - SECOND OFFENSE
MINCER, JEFFREY ISIAH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
SWANN, CHRISTINA MARIA - FORGERY, VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5,000, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
LLORET, ELIEZER SOTO - FUGITIVE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
SMALLS, ALFONZO RASHARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SAFE STREETS - LINGERING/PROWLING
WILLIAMS, JAY ANTHONY - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 2ND OFFENSE
WASHINGTON, DESHAUN ANDRE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
STEELE, JAQUAN RAHEEM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GRAYBILL, HUNTER PHELPS - NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
HOLT, JESSIE E. - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, KIDNAPPING
GILCHRIST, TRAVIS ANTRON - DRIVING UNDER SUSPENSION
HARRINGTON, ASON ANTRIAL - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
THOMPSON, SHAWN MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WORLEY, CHERRY MICHELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SUMMERLIN, ROBERT HENRY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KNOWLIN, DARRELL - FAILURE TO REGISTER OR SEX OFFENDER2ND OFFENDER
LEE, JANE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST