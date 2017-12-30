Mugshots, Dec. 30

FORGACH, MICHAEL JOHN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE (ABHAN), POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
ROZIER, MARCUS ERICK - CHARGES NOT LISTED
CHAVIS, DAVID MITCHELL - FALSE INFORMATION TO POLICE
HEMINGWAY, JEFFERY JOHNNILL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
ETHRIDGE, JAMES WINFORD - ASSAULT AND BATTERY
PAGE, KADIJAH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PRESCOTT, JORDEN ELIZABETH - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
ALSTON, ERIC L. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BETHEA, FREDERICK MCDONALD - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
LEGETTE, ARSENIO RAYHEEM - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
DABBS, JANICE MARIE - CHARGES NOT LISTED
GASQUE, THOMAS EARL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GINN, ROBERT ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
GRISSOM-ALFORD, HEATHER JEAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HYLAND, SIOBHAN MAURIA - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE
LAMAIRE, NICHOLAS STEEL - CONTEMPT OF COURT
STRANGE, RICHARD CORNELIUS - DUI
CONRAD, CHRISTOPHER JOEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MARTIN, ARVEY NICHOLAS - CONTEMPT OF COURT
MARTIN, JAMES KEVIN - CONTEMPT OF COURT
FOSTER, JOSHUA WILLIAM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FAHNER, PATRICA PETTY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
TRANSUE, LINDA M. - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
FAULK, DAVID JASON - DUI, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
CHESNEY, LACY DANIELLE - CHARGES NOT LISTED
BENNING, HARRY COKEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSS. MARIJUANA 28G (1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., VIOLATION OF ABC LAW
THOMASSON, ANNA THALIA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BELLAMY, MAURICE LENEY - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, KIDNAPPING
BUNCH, JOHN LACY - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
COOK, CHRIS DELEON - DISORDERLY CONDUCT
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - CHARGES NOT LISTED
SHERMAN, MARK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FAISON, QUINTUS DANTE - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
ALLRED, DANNY JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCCORKLE, ELIZABETH ROBINETT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JAYROE, KATHERINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CURRIE, ANTHOL DUANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CARLSON, MACKENZIE ANN - CHARGES NOT LISTED
FOSTER, ADRIENNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE