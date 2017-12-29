Mugshots, Dec. 29

ANDERS, TARA JEANNE - CONTEMPT OF COURT
WILSON, SHONTAY SEOSHA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SALGUERO, EDVIN RAMIRO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GUESS, LEIGH TAYLOR - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
STAFFORD, CLOYD ALLEN - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000
STARRETT, DANIEL JOSEPH - DUI, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
GADSDEN, DEVANTE GENARIL - FAILURE TO APPEAR
BAKER, AMBER NICOLE - FORGERY LESS THAN 10,000, SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS, FALSE INFORMATION TO POLICE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
HARRIS, MARTINA SHVAIL - FAILURE TO APPEAR
CALHOUN, DONSHAY LAMAR - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
MILLIGAN, SHERRY L - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
HODGE, DARA ANNE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
SPIVEY, PATRICK PRETARSHAYE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FAIRCLOTH, ZACKERY GAGE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
SCOTT, CHELSEA JORDAN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
FLETCHER, JOHN DAVID - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
MCGILLICUDDY, ERIC THOMAS - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
ELLIOTT, MATTHEW SCOTT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JORDAN, DAWN ALIVIA - VIOLATION OF PROBATION
WARNER, ERIC THOMAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
GARRETT, WANDA MATOS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROGERS, JEWEL PEARL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Obstructions
DAVIS, DAVID LEE - VIOLATION OF PROBATION
CARUSO, SANDRA MARIE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
WHITE, RENEE ALICE - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
CANADA, JESSE REED - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
PERRY, CHASE KENNETH - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
ROZIER, MARCUS ERICK - CHARGES NOT LISTED
CONRAD, CHRISTOPHER JOEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CHAVIS, DAVID MITCHELL - FALSE INFORMATION TO POLICE
HEMINGWAY, JEFFERY JOHNNILL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
GREENE, SHERMAN LEE - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
ETHRIDGE, JAMES WINFORD - ASSAULT AND BATTERY
CARDINALE, JANA OLIVIA - CONTEMPT OF COURT
PAGE, KADIJAH - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
PRESCOTT, JORDEN ELIZABETH - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)