Mugshots, Dec. 28

FRINKS, DAYTON CORONDA - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
BRADLEY, MARTIN JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WIGFALL, MATTHEW DENNIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCCONNELL, TIMOTHY JAMES - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
JORDAN, BRIAN JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LANGLEY, KIMBERLY NICOLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HUNT, MITCHELL RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
NELSON, TRACY WILLIAM - ARSON 2ND DEGREE
TODD, DAVID WAYNE - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05)
MILLER, JONATHAN ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCORD, SHARON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROSSI, KELLY COLLEEN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY, RESISTING ARREST, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
EDMONDS, SHANNON BRENT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
STAPLES, CARLTON BRIAN- JORDAN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
STILLER, WESLEY DEANE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
BECKETT, TYREEK MARQUISE - FAILURE TO APPEAR
LEE, TIMOTHY CARL - DRIVING UNDER SUSPENSION
FRANKLIN, SHANIQUA TENISHA - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
MASSRE, NATASHA ROXANNA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
BAILEY, MELISSA DIANE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HEMINGWAY, BOBBY RYDALE - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
DABBS, JANICE MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SPAIN, HARVEY LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RICHARDS, DEVIN MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STARRETT, DANIEL JOSEPH - DUI, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
GADSDEN, DEVANTE GENARIL - FAILURE TO APPEAR
BAKER, AMBER NICOLE - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS, FALSE INFORMATION TO POLICE
HARRIS, MARTINA SHVAIL - FAILURE TO APPEAR
CALHOUN, DONSHAY LAMAR - CHARGES NOT LISTED