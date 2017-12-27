Mugshots, Dec. 27

MILLER, JONATHAN ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LAMPKIN, TREMAYNE SHAWN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
REYES, STEVEN MARTIN - RECKLESS DRIVING
VALERIO, JAMIE CAMPOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RYAN, MATTHEW P. - DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., IMPROPER VEHICLE LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTYVALUE OVER $5000
DEREEF, ANTRON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JONES, BRANDON ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARRISON, DAVID ROY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
COACHMAN, BYRON T - OPEN CONTAINER, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
WILSON, ANTONIO JERMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
THOMAS, WILLIAM ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DUTTON, TAYLOR MACKENZIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
THOMPSON, DAKOTA DANE - Ordinance / Public Possession of Open Containers, SHOPLIFTING UNDER $2,000
DEBERRY, GEORGE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LAMBERT, ROBERT NATHANIEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VALERIO, JAMIE CAMPOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VEREEN, EDRICO DETHOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING MOTOR VEH. CARRIER W/OUT CERTIFICATE AND PAYMENT OF FEE - 1ST OFFENS
WOODSIDES, IAN ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUNT, MITCHELL RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
NELSON, TRACY WILLIAM - CHARGES NOT LISTED
TODD, DAVID WAYNE - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
MCCORD, SHARON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROSSI, KELLY COLLEEN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
EDMONDS, SHANNON BRENT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE