Mugshots, Dec. 26

CARR, TINA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COLEMAN, JAMES STEWART - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUNTER, THERON LADSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART
HEMINGWAY, GABRIELLE MARTINA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HOWELL, CALVIN WAYNE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
BLANTON, ALICIA ELIZABETH - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RACICOT, BRUCE DWIGHT - CHARGES NOT LISTED
GAMBLE, JANEA JAMETTA - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
RION, SARAH CAROLINE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
LAWSON, JENNIFER ABIGAIL - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
GIBSON, RONDREAKA MARIE - Ordinance / Breach of the Peace
REYES, STEVEN MARTIN - RECKLESS DRIVING
VALERIO, JAMIE CAMPOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FOWLER, JON BUCK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RYAN, MATTHEW P. - DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., IMPROPER VEHICLE LICENSE
DEREEF, ANTRON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HILLS, JERMAINE STEFAN - CHARGES NOT LISTED